La nuova funzione incognito di Meta AI garantisce privacy assoluta. Conversazioni temporanee e sicure su WhatsApp e app dedicata. Ecco tutti i dettagli.

Trattare l’intelligenza artificiale come un confidente è una pratica ormai diffusa per milioni di persone che ogni giorno affidano a un software dubbi sulla propria salute, analisi finanziarie o dettagli delicati della propria vita. Eppure, nonostante la naturalezza con cui interagiamo con questi strumenti, il tema della sicurezza dei dati rimane un nodo irrisolto per chiunque pretenda che le proprie domande non finiscano in un database destinato all’addestramento dei modelli futuri.

La risposta di Meta passa attraverso il richiamo della propria esperienza nella sicurezza, ricordando come “Dieci anni fa abbiamo offerto al mondo la crittografia end-to-end e ora stiamo estendendo questo livello di privacy alle chat con Meta AI”. L’aggiornamento non riguarda una semplice protezione, ma porta la chat in incognito con Meta AI, un nuovo modo per avere conversazioni private con l’IA. A differenza delle sessioni protette già viste su altri browser o app, dove spesso i log rimangono comunque visibili sui server, questa soluzione sfrutta la tecnologia di Private Processing per consentire di parlare con Meta AI in modo riservato. In un contesto in cui la trasparenza dei processi di elaborazione è diventata merce rara, l’azienda rende i messaggi inaccessibili ai propri tecnici.

Quando un utente decide di avviare una di queste sessioni, crea una conversazione privata e temporanea che solo lui può vedere, eliminando il rischio che tracce sensibili rimangano memorizzate nello storico dell’account. Le informazioni inserite vengono elaborate in un ambiente sicuro e, per impostazione predefinita, le chat non vengono salvate e i messaggi non sono visibili, offrendo di fatto uno spazio neutro dove approfondire idee o quesiti senza il timore di un monitoraggio costante.

L’azienda ha inoltre previsto un percorso di espansione per questa tecnologia che non si fermerà alla singola finestra di dialogo. Nei piani di sviluppo per i prossimi mesi figura la chat secondaria protetta da Private Processing, una funzione che offre assistenza privata all’interno di qualsiasi discussione già esistente e analizza il contesto senza interrompere il flusso della conversazione principale. La nuova funzione, in arrivo su WhatsApp e sull’app Meta AI nei prossimi mesi, trasforma la privacy da opzione isolata a componente integrata in ogni interazione uomo-macchina.

Criticità da considerare

La principale sfida di questa implementazione su WhatsApp sta nella natura stessa del Private Processing, un sistema che richiede una fiducia incondizionata verso l’architettura hardware e software di Meta, poiché la natura proprietaria del codice impedisce una verifica esterna indipendente. Esiste inoltre il rischio che gli utenti, rassicurati dalla scritta “incognito”, abbassino la guardia condividendo segreti o dati ipersensibili che potrebbero comunque essere vulnerabili a eventuali attacchi lato client o a exploit del sistema operativo dello smartphone. Un’ultimo dubbio perplessità emerge con la chat secondaria contestuale, che solleva interrogativi sui dati che l’IA deve analizzare per fornire assistenza, rendendo il confine tra utilità e invasione della privacy molto sottile.