WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più usata al mondo, ha annunciato il lancio di link di chiamata. Si tratta di una nuova funzione progettata per consentire agli utenti di avviare una nuova chiamata o di unirsi a una chiamata in corso. All’interno della scheda Chiamate verrà aggiunta l’opzione “Link di chiamata” e gli utenti potranno creare un link per una chiamata audio o video che potrà essere facilmente condivisa su altre piattaforme.

Il servizio di messaggistica di proprietà di Meta ha dichiarato che la funzione verrà introdotta nel corso della settimana, ma gli utenti dovranno assicurarsi di utilizzare l’ultima versione dell’app. Nel frattempo, WhatsApp ha annunciato che presto inizierà a testare le videochiamate di gruppo fino a 32 partecipanti sulla piattaforma di messaggistica.

Secondo un post di Mark Zuckerberg su Facebook, WhatsApp sta lanciando la funzione Link di chiamata per consentire agli utenti di creare un link e condividerlo con amici e familiari sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Gli utenti potranno cliccare sul link e partecipare a una chiamata con un solo tocco, come avviene per i link di Google Meet.

Per creare un collegamento a una chiamata, gli utenti possono toccare l’opzione Crea collegamenti a chiamate nella scheda Chiamate e creare un collegamento per una chiamata audio o video e condividerlo.

Come anticipato, WhatsApp, di proprietà di Meta, ha anche annunciato di aver iniziato a testare le videochiamate di gruppo con un massimo di 32 partecipanti. Al momento, la piattaforma consente agli utenti di aggiungere fino a 32 partecipanti alle chiamate vocali di gruppo. La funzione è disponibile per gli utenti sia su Android che su iOS.

Inoltre la piattaforma sta anche progettando di introdurre una nuova funzione, ovvero la possibilità di creare un pacchetto di adesivi con il proprio volto, oltre ad altre caratteristiche.