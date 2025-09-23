whatsapp introduce la traduzione dei messaggi in app

La traduzione dei messaggi arriva su WhatsApp. L’azienda ha annunciato che la funzione sarà disponibile in chat e gruppi, con il supporto di 19 lingue.

La piattaforma di messaggistica che connette una comunità globale di oltre 3 miliardi di persone introduce una novità destinata a modificare le interazioni di tutti noi. Nella giornata del 23 settembre 2025, attraverso i suoi canali ufficiali, WhatsApp ha svelato una funzione che promette di entrare con forza nelle abitudini di milioni di persone: la traduzione dei messaggi in app. L’implementazione nasce dalla considerazione di una base di utenti sparsa in oltre 180 Paesi, dove la diversità linguistica rappresenta spesso una concreta difficoltà di comunicazione. Il team di sviluppo ha ideato lo strumento proprio per superare questo ostacolo, con l’intento di fornire una soluzione pratica e immediata.

Il meccanismo di funzionamento è stato progettato per la massima immediatezza. L’utente esercita una pressione prolungata sul testo ricevuto in lingua straniera e seleziona il comando “Traduci”. In seguito, sceglie la lingua da cui e verso cui operare la conversione. Per le future operazioni, il sistema provvede al download di un pacchetto linguistico specifico, che permette di accelerare il processo. La capacità di traduzione si estende a tutte le principali aree dell’app, quindi funziona nelle chat individuali, nelle conversazioni di gruppo e anche negli aggiornamenti dei canali. Un punto importante concerne la protezione della privacy degli utenti. Tutte le operazioni di traduzione vengono eseguite esclusivamente sul dispositivo, una scelta che impedisce la condivisione delle conversazioni con server esterni.

La distribuzione della funzione mostra alcune distinzioni tra il mondo Android e quello iOS. Gli utilizzatori del sistema operativo di Google ricevono una possibilità esclusiva, ovvero l’opzione di attivare la traduzione automatica per intere chat. Con questa modalità attiva, tutti i futuri messaggi in quella conversazione appaiono già tradotti nella lingua desiderata. Sul fronte delle lingue disponibili al lancio, gli utenti Android partono con un set di sei idiomi: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. La situazione per gli utenti iOS è meno limitata dal principio, poiché essi dispongono da subito del supporto per diciannove lingue diverse, compresa la lingua italiana. L’azienda ha inoltre confermato che il novero delle lingue supportate su entrambe le piattaforme è destinato a una rapida espansione nel prossimo futuro, per coprire un bacino di utenza ancora più vasto.