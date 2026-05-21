La nuova beta di WhatsApp per Android introduce un sistema di gestione dello storage per liberare spazio attraverso la rimozione di canali e stati.

La gestione della memoria interna sui nostri telefoni richiede spesso interventi puntuali, e l’app di messaggistica più diffusa al mondo si prepara a introdurre uno strumento dedicato per alleggerire il carico dei dati archiviati. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’analisi dei file di installazione della versione beta 2.26.20.6 per Android mette in mostra una nuova funzione che cambierà il modo in cui gestiamo lo spazio occupato da WhatsApp. Gli utenti avranno infatti la possibilità di ripulire in modo selettivo la sezione per gli aggiornamenti di stato, un’opzione che si affiancherà alle voci già esistenti dedicate alle singole chat e ai canali informativi.

Per accedere a questa nuova risorsa, il percorso rimarrà quello tradizionale all’interno dei menu della piattaforma, accessibile attraverso le voci Impostazioni > Spazio e dati > e Gestisci spazio. Sebbene i singoli elementi fotografici condivisi temporaneamente occupino poco spazio nella memoria, l’accumulo di video e la condivisione massiccia di contenuti da parte dei profili commerciali tendono a saturare lo storage locale e i backup personali a lungo andare. La nuova opzione di svuotamento rapido permetterà quindi di azzerare i file temporanei legati agli stati senza toccare i messaggi importanti o i file multimediali ricevuti nelle chat private.

La mossa degli sviluppatori anticipa in realtà una trasformazione ancora più profonda dell’interfaccia, poiché l’app introdurrà a breve un archivio per gli aggiornamenti di stato senza scadenza del tutto simile a quello presente su Instagram. Questa cronistoria conserverà foto e video oltre il classico limite delle 24 ore, una novità che aumenterà inevitabilmente il peso complessivo dell’app sulla memoria dello smartphone. Il rilascio di questo strumento di controllo e cancellazione dedicato, attualmente in fase di sviluppo interno e provvisoriamente precluso al pubblico dei beta tester, accompagnerà il debutto dell’archivio permanente nei prossimi aggiornamenti.