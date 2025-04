vivo X200 Ultra in arrivo: fotocamera professionale Zeiss, Snapdragon 8 Elite, schermo 2K e design unico. Leggi le specifiche e info sul lancio in Cina.

L’attesa per il nuovo top di gamma vivo sta per finire. Il vicepresidente del prodotto Huang Tao ha svelato tramite Weibo i dettagli del vivo X200 Ultra, un dispositivo pensato per ridefinire le aspettative sulla fotografia da smartphone. Dopo l’ottima performance del modello vivo X200 Pro, l’azienda concentra le energie sul segmento “Ultra”, proponendo quella che viene definita una “smart camera tascabile che può effettuare chiamate”. Le prime immagini ufficiali mostrano anche le opzioni cromatiche: rosso, argento e nero.

Il nome in codice interno, “V-camera”, suggerisce già l’orientamento del progetto. L’ispirazione deriva direttamente dal mondo delle fotocamere professionali, sia nell’aspetto esteriore sia nella componentistica interna. Si nota subito l’imponente modulo fotografico circolare sul retro, elemento distintivo che ospita un sistema ottico avanzato. L’obiettivo è chiaro: fornire uno strumento potente per gli appassionati di immagine, senza compromessi sulla parte telefonica. L’estetica e le scelte ingegneristiche richiamano fortemente l’ergonomia e le soluzioni ottiche delle macchine fotografiche dedicate di fascia alta.

All’interno del modulo trovano posto tre obiettivi Zeiss prime: un teleobiettivo APO da 85 mm ulteriormente migliorato, un ultra-wide da 14 mm che vanta il sensore più grande del settore per questa focale, e un classico obiettivo “umanistico” da 35 mm, ideale per scatti dal sapore documentaristico. Ogni lente beneficia del trattamento Zeiss T* e della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) su tutta la linea. Le capacità video sono altrettanto notevoli, con supporto per 4K a 60fps a fuoco completo con Log a 10 bit e 4K cinematografico a 120fps. L’esperienza fotografica viene arricchita da un nuovo tasto fisico dedicato al controllo della fotocamera e da un sistema flash zoom personalizzabile per ritratti in stile reflex. Si accenna anche a un quarto sensore, i cui dettagli rimangono per ora riservati.

Le eccezionali prestazioni fotografiche poggiano su specifiche tecniche di alto livello, tra cui spicca il potente chipset Snapdragon 8 Elite. Lo schermo è un’unità Zeiss Master Colour 2K con tecnologia di protezione oculare a polarizzazione circolare, promettendo qualità visiva e comfort. La sicurezza è affidata a uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni, progettato per funzionare efficacemente anche con le dita bagnate. Completa la dotazione una batteria di grande capacità con supporto alla ricarica rapida wireless. Vivo sottolinea come le capacità del cameraphone superino quelle di una semplice “concert camera”, puntando a eccellere anche in scenari complessi come eventi sportivi e fotografia naturalistica.

Gli interessati dovranno attendere ancora poco. Il lancio ufficiale del vivo X200 Ultra è previsto per il 21 aprile in Cina, dove sarà presentato insieme ad altri dispositivi del brand. Al momento mancano informazioni precise riguardo a una possibile commercializzazione su scala globale, un dettaglio atteso da molti.