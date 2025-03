Ubisoft sta sviluppando Alterra, un nuovo simulatore sociale ispirato ad Animal Crossing con elementi di costruzione voxel. Scopri tutti i dettagli.

Ubisoft Montreal sta sviluppando qualcosa di davvero interessante per i fan dei simulatori di vita. Lo studio, noto per il successo di Assassin’s Creed Valhalla, sta lavorando a un nuovo progetto con il nome in codice Alterra. Il gioco, ispirato a Animal Crossing e con elementi di costruzione simili a Minecraft, promette un’esperienza coinvolgente e divertente. A dirigere il progetto c’è Patrick Redding, ex direttore creativo di Gotham Knights.

Secondo le informazioni trapelate da Insider Gaming, Alterra è in fase di sviluppo da circa 18 mesi. Il titolo è nato dalle ceneri di un altro progetto di Ubisoft Montreal, cancellato dopo ben quattro anni di sviluppo. Sembra che entrambi i giochi condividessero un forte focus sulla creazione di voxel, un sistema di costruzione che richiama il mondo di Minecraft.

Alterra viene descritto come un “simulatori di vita” dove i giocatori vivranno su un’isola insieme a una serie di personaggi non giocanti (PNG) chiamati Matterling. I Matterling sono stati descritti come simili alle figure Funko Pop, con grandi teste e design ispirati sia a creature immaginarie sia ad animali del mondo reale, come orsi polari e draghi.

Il gioco combina l’aspetto sociale tipico dei simulatori come Animal Crossing con un sistema di creazione basato sui voxel, molto vicino a quello di Minecraft. I giocatori potranno raccogliere risorse dal mondo esterno per costruire oggetti e migliorare la propria casa. Diverse aree del gioco, chiamate biomi, offriranno risorse specifiche e una varietà di Matterling unici, insieme a nemici, materiali e altri elementi caratteristici.

Un esempio di bioma presente in Alterra è quello ghiacciato, dove i giocatori incontreranno Matterling fatti di neve e ghiaccio, e potranno raccogliere risorse per creare oggetti a tema invernale. Sarà anche possibile incontrare altri giocatori nel mondo di gioco, offrendo opportunità di socializzare e collaborare.

Il produttore principale di Alterra è Fabien Lhéraud, veterano di Ubisoft. Sebbene il gioco sia ancora lontano dal rilascio, con Insider Gaming che ipotizza un lancio non imminente, l’attesa sembra giustificata. Alterra si preannuncia come un progetto ambizioso, capace di mescolare elementi di costruzione e interazione sociale in un contesto fresco e originale, perfetto per chi ama esplorare e creare all’interno di un mondo colorato e vibrante.