Twitter è diventato il bersaglio di una campagna di trolling coordinata poco dopo che Elon Musk ha assunto il controllo della società la scorsa settimana. Yoel Roth, responsabile della sicurezza dell’azienda, ha dichiarato che lo sforzo organizzato era quello di far credere che Twitter avesse indebolito le sue politiche. Roth ha anche detto che l’azienda stava lavorando per porre fine alla campagna che aveva portato a un’impennata di discorsi e comportamenti odiosi sulla piattaforma di social network. Ieri 31 ottobre, il dirigente ha twittato un aggiornamento sugli sforzi di pulizia di Twitter, affermando di aver compiuto “progressi misurabili” da sabato e di aver rimosso oltre 1.500 account coinvolti nel trolling.

Roth ha spiegato che questi 1.500 account non corrispondono a 1.500 persone. “Molti erano cattivi attori recidivi”, ha twittato. Il dirigente ha anche detto che la misura principale del successo di Twitter per la moderazione dei contenuti è rappresentata dalle impressioni – che si traducono nelle volte in cui un contenuto viene visto dagli utenti – e l’azienda è riuscita a ridurre quasi a zero le impressioni sui contenuti odiosi che hanno invaso la piattaforma.

Oltre a fornire un aggiornamento sulla gestione della recente campagna di trolling su Twitter, Roth ha anche parlato di come il social stia cambiando il modo in cui applica le sue politiche relative ai tweet dannosi. Ha spiegato che l’azienda tratta in modo diverso le segnalazioni in prima persona e quelle degli astanti: “Poiché gli astanti non sempre hanno un contesto completo, abbiamo un limite più alto per le segnalazioni degli astanti al fine di trovare una violazione”. Per questo motivo le segnalazioni di terze parti non coinvolte in comportamenti odiosi sulla piattaforma vengono spesso contrassegnate come non violazioni, anche se violano le sue politiche. Roth ha concluso la sua serie di tweet con la promessa di rivelare di più su come la piattaforma sta cambiando il modo in cui fa rispettare le sue regole. Tuttavia, un nuovo rapporto di Bloomberg mette in dubbio il modo in cui lo staff di Twitter potrà far rispettare le sue politiche nei prossimi giorni. Secondo l’agenzia di stampa, Twitter ha congelato l’accesso della maggior parte dei dipendenti agli strumenti interni utilizzati per la moderazione dei contenuti.

A quanto pare, la maggior parte dei membri dell’organizzazione Trust and Safety di Twitter ha perso la capacità di sanzionare gli account che violano le regole in materia di condotta odiosa e disinformazione. Questo evento ha comprensibilmente sollevato le preoccupazioni dei dipendenti su come Twitter sarà in grado di tenere sotto controllo la diffusione della disinformazione. Bloomberg ha dichiarato che la restrizione all’accesso dei dipendenti agli strumenti di moderazione fa parte di un piano più ampio di congelamento del codice software di Twitter, che impedirà ai membri dello staff di apportare modifiche al social network quando questo cambierà proprietà. L’organizzazione ha anche affermato che Musk ha chiesto al team di Twitter di rivedere alcune delle sue politiche, tra cui la regola sulla disinformazione che penalizza i post contenenti falsità sulla politica e sul COVID-19. Un’altra regola che Musk avrebbe chiesto al team di rivedere è una sezione della politica di condotta odiosa di Twitter che penalizza i post che contengono “un’errata interpretazione o un’errata denominazione di individui transgender”.