Il rapporto di The Information cita Tony Fadell per il vertice Apple ma le stime indicano la permanenza di Tim Cook fino al 2029 per gestire l’era Trump.

L’incessante e frenetico ciclo di notizie riguardante la futura leadership della big tech di Cupertino genera scenari talvolta inaspettati, come dimostra un recente report sui potenziali successori dell’attuale amministratore delegato che lancia il nome di Tony Fadell tra le possibili opzioni. L’iPod touch risulta ritirato dal mercato nel 2022, ben quindici anni dopo il suo esordio e dodici anni dopo l’abbandono dell’azienda da parte dell’ex vicepresidente per l’iPod, eppure alcune fonti giornalistiche suggeriscono l’incredibile ritorno della figura storica come potenziale sostituto di Tim Cook. Secondo quanto riportato in un articolo di The Information visionato da 9to5Mac, Fadell avrebbe personalmente proposto il suo nome tra le possibili scelte per la guida della società, sebbene il testo respinga l’eventualità sottolineando come “persone vicine ad Apple” non considerino affatto l’ex dirigente un candidato probabile o realistico per il ruolo. L’inserimento di Fadell nella lista dei papabili, accanto a nomi più prevedibili come il solito John Ternus, appare come una mossa destinata a creare scalpore piuttosto che a riflettere una reale strategia aziendale, nonostante il tentativo di recuperare credibilità citando anonimi “ex dirigenti Apple” favorevoli all’assunzione di Fadell come metodo di riorganizzazione.

La stampa odierna trova grande attrattiva nello speculare su chi prenderà il posto di comando nell’azienda di elettronica di consumo di maggior successo al mondo, prendendo sul serio ogni indiscrezione nella speranza di anticipare il futuro in caso di concretizzazione di scommesse azzardate. Gli ex dirigenti rimasti anonimi sembrano sperare in un candidato outsider esterno all’azienda, ma l’analisi storica del funzionamento della società dal ritorno di Jobs nel 1997 rende quasi certa la nomina di una figura interna all’organigramma attuale. Pur non potendo escludere l’impossibile, risulta altamente improbabile che il consiglio di amministrazione si rivolga a una persona esterna per un incarico di tale delicatezza e complessità. Le recenti indiscrezioni che suggeriscono le dimissioni di Cook nel 2026 hanno amplificato le discussioni sulla successione, tuttavia appare molto improbabile un addio a breve termine dell’attuale leader.

La nostra redazione ritiene che Tim Cook rimarrà in carica almeno fino al 2029, garantendo così la completa rimozione del successore dall’attuale e controversa amministrazione, poiché esiste una macchia difficile da cancellare nei rapporti con l’amministrazione Trump e l’attuale CEO sembra intenzionato a mantenerla isolata dalla futura gestione. Le numerose partenze rivelate di recente non devono destare allarme, in quanto la pagina dei vertici aziendali riporta molte persone ormai prossime all’età del pensionamento e poche uscite avranno scarso impatto sul totale di un gigante composto da tante menti brillanti.