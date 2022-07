Un’app di streaming “TikTok Music” potrebbe essere in arrivo per sfidare Spotify e Apple Music, come suggeriscono i depositi dei marchi registrati.

TikTok Music potrebbe diventare un altro concorrente nel segmento dei servizi di streaming musicale. ByteDance – che possiede il social network TikTok – ha presentato un nuovo marchio per la sua piattaforma musicale negli Stati Uniti.

Secondo Business Insider, tra gli obiettivi dell’azienda ci sarebbe quello di prepararsi a competere ferocemente con concorrenti come Spotify e Apple Music. E l’intenzione è che ciò avvenga nel prossimo futuro.

Il marchio “TikTok Music” è stato presentato nel territorio statunitense nel maggio di quest’anno e potrebbe servire per altri scopi. Tra questi, lo streaming di audio e video in diretta, l’editing di foto come copertina di playlist e i commenti su canzoni e album.

Nel documento del marchio, appare come usi autorizzati “una varietà di prodotti e servizi, tra cui un’applicazione mobile che consentirebbe agli utenti di acquistare, riprodurre, condividere, scaricare musica, canzoni, album e testi”.

Sebbene la registrazione non significhi uscire dalla carta, è molto probabile che questo caso si concretizzi. E con la popolarità dell’originale TikTok, l’unica app al di fuori di Meta a superare i 3 miliardi di download a livello globale, sarebbe certamente un modo per incrementare la scoperta degli artisti.

Questa non sarebbe l’unica incursione nel mercato da parte del proprietario di TikTok. ByteDance intende inoltre creare un nuovo social network fotografico che possa competere con Instagram.

