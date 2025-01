TikTok sta lanciando un feed STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) dedicato che mostra solo i video più educativi. Si potrà imparare a codificare o discutere di esperimenti senza dover passare attraverso i soliti contenuti di TikTok incentrati sull’intrattenimento.

L’azienda sta prendendo seri provvedimenti per bloccare la disinformazione in questa nuova sezione. Common Sense Networks studierà i contenuti per assicurarsi che siano rilevanti per il feed STEM, mentre Poynter ne valuteranno l’affidabilità e i video che non superano entrambi i controlli non saranno inseriti nel nuovo feed.

Secondo quanto riferito da TikTok, gli utenti statunitensi inizieranno a vedere il feed STEM nelle “prossime settimane”. Il gigante dei social media ha già sperimentato un “Feed tematico” in alcune regioni per gli appassionati di giochi, sport e altri argomenti simili e il feed orientato alla scienza è considerato un’espansione di questa iniziativa.

Considerando che i governi e le scuole temono che TikTok possa danneggiare i bambini e gli adolescenti e che possa essere un rischio per la salute mentale, non sorprende che l’azienda abbia preso questa direzione. Un feed STEM crea uno spazio positivo per il “co-apprendimento, l’ispirazione e l’arricchimento“, come sostiene TikTok. È anche potenzialmente redditizio, visto che TikTok sostiene che gli hashtag legati alle STEM hanno ricevuto finora più di 110 miliardi di visualizzazioni.

Se questo aiuti o meno la sopravvivenza di TikTok negli Stati Uniti è un’altra questione. Alcuni politici vogliono vietare del tutto TikTok per timore che sia una minaccia alla sicurezza nazionale. I funzionari temono che la Cina possa raccogliere dati su importanti cittadini americani o diffondere propaganda. L’amministratore delegato Shou Zi Chew dovrà testimoniare davanti a una commissione della Camera la prossima settimana sui temi della privacy, della sicurezza e della protezione dei bambini. Ed anche in Europa c’è diffidenza nei confronti di TikTok.