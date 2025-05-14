Fuga di notizie NBC: Il sequel del film di Super Mario si chiamerà Super Mario World? Vediamo tutti gli indizi e la data di uscita del 2026. Leggi ora!

Il grande schermo si prepara ad accogliere nuovamente l’idraulico più amato dei videogiochi; Nintendo e Illumination hanno infatti ufficializzato il secondo film di Super Mario, con data di uscita fissata per il 3 aprile 2026. L’annuncio ha acceso la fantasia dei fan, i quali ora non si interrogano solo sulla storia, ma sulla vastità dell’universo che potrebbe aprirsi, specialmente dopo che un indizio ha suggerito orizzonti ben più ampi del solo Regno dei Funghi.

L’attenzione sul potenziale nome e sulla direzione del sequel è stata catalizzata da un fugace riferimento, apparso e poi svanito. In una comunicazione per la sua piattaforma Peacock, NBCUniversal ha menzionato il film come “Super Mario World”. Precisamente, il comunicato stampa originale recitava: “È stata presentata un’entusiasmante gamma di film di Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation e Illumination, tra cui Megan 2.0, Nobody 2, Bad Guys 2, Dragon Trainer, Downton Abbey: The Grand Finale, Black Phone 2, HIM, The Phoenician Scheme, Super Mario World, Shrek e Minions”. La menzione è stata poi rapidamente rimossa, un fatto che molti interpretano non come una semplice gaffe, ma come un possibile segnale della volontà di esplorare un ambito narrativo molto più esteso, fedele allo spirito del gioco omonimo.

L’arrivo di un personaggio iconico, già anticipato, rafforza l’idea di una prossima espansione. La scena post-credit del primo film ha mostrato chiaramente un uovo di Yoshi sul punto di schiudersi nelle fogne di New York, con il suo inconfondibile verso a chiudere la sequenza. Il videogioco “Super Mario World” per SNES fu il palcoscenico del debutto di Yoshi e introdusse Dinosaur Land, un intero nuovo continente. La sua presenza nel sequel cinematografico apre quindi le porte a territori inediti e avventure che vanno oltre i confini già noti. Le aspettative dei fan ora volano verso la scoperta di questi nuovi possibili scenari. L’idea di un “Super Mario World” cinematografico fa sognare ambientazioni lussureggianti, isole popolate da dinosauri amichevoli e nemici mai visti prima sul grande schermo, proprio come nel gioco. Sarebbe un’occasione per Nintendo e Illumination di dare vita a una porzione ancora più ricca e diversificata del vasto lore di Mario, con la possibilità di introdurre altri personaggi e meccaniche di gioco trasformate in elementi narrativi avvincenti per il cinema.

Una simile espansione dell’universo narrativo poggia su basi solide. “Super Mario Bros. – Il Film” ha ottenuto un successo globale straordinario, con un incasso di 1,36 miliardi di dollari. Il successo ha non solo confermato il profondo legame del pubblico con i personaggi e l’efficacia della collaborazione Illumination-Nintendo, ma ha anche gettato le fondamenta economiche e creative per un sequel di portata e ricchezza scenografica superiori. Il percorso verso il 3 aprile 2026 si preannuncia carico di attese e speculazioni. Mentre Nintendo e Illumination mantengono il riserbo sui dettagli specifici della trama, la conferma che il film sarà basato sul “mondo di Super Mario Bros.” alimenta le speranze di vedere un universo cinematografico in piena fioritura. Gli elementi a disposizione, dalla possibile eco del titolo “Super Mario World” all’introduzione di Yoshi, suggeriscono che il pubblico non rivedrà solo i suoi eroi, ma scoprirà con loro nuovi, affascinanti orizzonti pronti per l’esplorazione.