La nuova scheda statistiche di Spotify consente di vedere i tuoi artisti e brani preferiti del mese, con suggerimenti personalizzati e condivisione integrata.

Per lungo tempo gli utenti di Spotify sono rimasti in gran parte inconsapevoli delle proprie abitudini di ascolto in tempo reale, una situazione differente rispetto ad Apple Music, che si è dimostrata migliore nel fornire approfondimenti dettagliati con una frequenza maggiore rispetto alla sola cadenza annuale del riepilogo Wrapped. La necessità di piattaforme di terze parti come stats.fm o last.fm, a cui collegare il proprio account per ottenere statistiche Spotify non annuali, rappresentava l’unica opzione disponibile per gli ascoltatori. L’utilizzo di piattaforme esterne sembra tuttavia destinato a diventare un ricordo del passato, grazie a ciò che Spotify sta preparando adesso, secondo quanto comunicato dal colosso dello streaming musicale in un nuovo post sul blog pubblicato proprio oggi. L’azienda ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova scheda “statistiche di ascolto”, un’implementazione attesa da molti.

Il post sul blog Spotify descrive la finalità della nuova funzione con precisione: “Stiamo introducendo le statistiche di ascolto per aiutarti a rivivere la tua settimana musicale in un’istantanea divertente e condivisibile”. La nuova scheda è disponibile immediatamente sia per gli utenti free che per quelli Premium, coprendo una vasta area geografica che include oltre 60 mercati in tutto il mondo. La funzione opera compilando essenzialmente un elenco dettagliato dei tuoi artisti e brani preferiti raccolti nel corso delle ultime quattro settimane di utilizzo della piattaforma. Successivamente alla compilazione, il sistema “ti propone playlist ispirate ai tuoi gusti musicali o brani che potresti voler mettere in coda”, che personalizzano ulteriormente l’esperienza.

Il colosso dello streaming ha inoltre aggiunto che la funzione, oltre a mettere in evidenza i gusti musicali consolidati, includerà anche un momento speciale pensato per l’utente. L’aggiunta bonus, secondo le informazioni rilasciate, catturerà ciò che “rende unico il tuo ascolto”, come ad esempio una nuova scoperta musicale, il raggiungimento di un traguardo importante o persino un momento speciale per i fan. La nuova scheda risulta direttamente collegata alla recente funzione di messaggistica di Spotify, un dettaglio che permette a chiunque di condividere le proprie statistiche con altri direttamente all’interno dell’app stessa. In alternativa, si ha comunque la possibilità di condividere le proprie statistiche su altre piattaforme esterne, come Instagram, WhatsApp e altre ancora. La procedura per visualizzare questi nuovi dati è stata delineata chiaramente: