Con “Spotify 20: La Tua Festa su Spotify” gli utenti possono riscoprire la propria storia musicale, condividere playlist e visualizzare dati esclusivi.

Per celebrare il suo ventesimo anniversario, Spotify ha riservato una sorpresa ai milioni di utenti che ogni giorno animano la piattaforma in tutto il mondo. Da oggi, è infatti possibile immergersi in “Spotify 20: La Tua Festa su Spotify”, un’esperienza profondamente personalizzata e interattiva, accessibile direttamente dall’app mobile, concepita come una vera e propria capsula del tempo musicale capace di offrire una retrospettiva e permettere a ciascun ascoltatore di riscoprire e condividere la propria storia sonora attraverso i brani che hanno scandito il proprio viaggio musicale negli ultimi due decenni.

Gli utenti potranno visualizzare la data del loro primo giorno su Spotify, il numero di brani unici riprodotti nel tempo, la prima canzone ascoltata in streaming e l’identità dell’artista che ha conquistato il titolo di più ascoltato. Ogni utente riceverà poi la “Playlist delle tue canzoni preferite di sempre”, una selezione di 120 brani che rappresentano i pezzi più amati della propria vita digitale, pronti per essere salvati nella propria libreria o condivisi sui social media. Per partecipare a questa celebrazione e sbloccare i propri ricordi, è sufficiente aprire l’app e cercare i termini “Spotify 20” o “La Tua Festa su Spotify”, oppure visitare l’indirizzo dedicato dal proprio dispositivo mobile.

Inoltre, Spotify ha deciso di ampliare i festeggiamenti svelando la classifica dei venti brani italiani più ascoltati di sempre sulla piattaforma a livello globale e vede protagonisti artisti che hanno dominato le classifiche internazionali. Al vertice troviamo il fenomeno globale dei Måneskin, presenti con i successi “Beggin'” (1°), “I WANNA BE YOUR SLAVE” (3°) e il brano sanremese “ZITTI E BUONI” (15°). La dance e l’elettronica dominano gran parte della selezione grazie a nomi storici e contemporanei come Gigi D’Agostino, presente con il remix di “In My Mind” (2°) e “L’Amour Toujours” (13°), e MEDUZA con “Piece Of Your Heart” (5°), “Lose Control” (6°), “Paradise” (7°) e “Bad Memories” (14°).

La classifica prosegue includendo Kina con i suoi successi “Get You The Moon” (4°) e “Can We Kiss Forever?” (11°), Gabry Ponte con l’intramontabile versione di “Blue (Da Ba Dee)” (8°) e la hit “Thunder” (9°), oltre a “Freed from Desire” (9°) di Gala. Non mancano le atmosfere sognanti di Ludovico Einaudi con “Experience” (12°) e “Nuvole Bianche” (19°), né i grandi classici che continuano a far ballare o cantare intere generazioni, come “Mi Historia Entre Tus Dedos” (15°) di Gianluca Grignani, “Destination Calabria” (16°) di Alex Gaudino, “The Rhythm of the Night” (18°) di Corona e il recente successo virale di “Pedro” (20°).