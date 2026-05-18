Spotify cambia temporaneamente icona e introduce una palla da discoteca per i 20 anni dalla fondazione. Il vecchio logo verde tornerà la prossima settimana.

Chi ha aperto l’app sul proprio telefono nelle ultime ore potrebbe aver sobbalzato, visto che il cerchio verde con le tre onde radio nere, punto di riferimento dal lontano 2013, è sparito improvvisamente. Al suo posto è comparsa una luccicante palla da discoteca. La reazione della community è stata immediata, accesa e in gran parte scontenta. Sulle piattaforme online molti utenti hanno manifestato il proprio disappunto senza troppi giri di parole. Su Reddit, ad esempio, diversi utenti hanno commentato in modo tranciante che “il nuovo logo di Spotify è una vera schifezza”.

La preoccupazione di chi temeva un restyling permanente può comunque rientrare immediatamente. L’azienda svedese ha chiarito che la grafica con la palla da discoteca rimarrà attiva solo per pochi giorni e l’icona classica tornerà al suo posto già la prossima settimana. La mossa insolita serve unicamente a introdurre un clima festoso all’interno dell’app. La ricorrenza è di quelle importanti e Spotify celebra infatti il traguardo dei suoi venti anni di storia dalla fondazione, avvenuta nel 2006. La questione delle date ha generato qualche iniziale confusione tra gli utenti più attenti. I programmi per Windows e macOS debuttarono sul mercato solo nel 2008, mentre l’app per i dispositivi mobili Android e iOS arrivò nel settembre del 2009. I venti anni festeggiati in questi giorni non si riferiscono quindi al lancio effettivo del servizio di streaming, ma celebrano la nascita formale della società. L’azienda svedese è nata legalmente proprio due decenni fa, un lasso di tempo che nel mondo tech equivale a diverse ere geologiche.

La crescita della piattaforma in questo ventennio racconta una storia di predominio commerciale nel settore dell’intrattenimento audio. I dati dell’ultimo trimestre indicano che Spotify ha raggiunto la quota record di 293 milioni di abbonati a pagamento globali, all’interno di una platea complessiva che supera i 760 milioni di utenti attivi ogni mese. Per comprendere la portata di questi numeri, basta osservare la concorrenza. Apple Music si ferma al momento a una quota stimata tra i 100 e i 108 milioni di abbonati. Questa enorme distanza rassicura gli investitori di Wall Street, dove la società è quotata regolarmente alla borsa di New York con la sigla SPOT. La palla da discoteca sparirà presto dagli schermi, ma la solidità dei numeri resta.