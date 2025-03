Prestazioni straordinarie e velocità senza precedenti: Sony Alpha 9 III è il nuovo punto di riferimento per i fotografi che cercano la perfezione.

Sony ha inaugurato oggi un nuovo capitolo nel mondo della fotografia digitale con l’annuncio dell’Alpha 9 III (α9 III), equipaggiata con il primo sensore di immagine full-frame con global shutter del pianeta. Questa rivoluzione tecnologica promette prestazioni senza precedenti nel settore, riscrivendo le regole per i fotografi che non si accontentano di meno che della perfezione.

Caratteristiche chiave della Sony Alpha 9 III:

Sensore CMOS stacked full-frame da 24,6 megapixel con global shutter

da 24,6 megapixel con Scatti in sequenza a 120 fps con AF/AE tracking e senza latenza

a con AF/AE tracking e senza latenza Autofocus basato su IA con rilevamento di fase ad alta densità e capacità di calcolo AF/AE fino a 120 volte al secondo

con rilevamento di fase ad alta densità e capacità di calcolo AF/AE fino a 120 volte al secondo Sincronizzazione del flash a qualsiasi velocità di scatto, fino a un’incredibile velocità di 1/80000 di secondo

Stabilizzazione delle immagini a 5 assi fino a 8,0 stop

fino a Capacità di registrazione video in 4K a 120p senza crop e con sovracampionamento a 6K

senza crop e con sovracampionamento a 6K S-Cinetone per una qualità dell’immagine simile alle cineprese digitali

per una qualità dell’immagine simile alle cineprese digitali Ergonomia migliorata con nuova impugnatura e pulsanti personalizzabili

con nuova impugnatura e pulsanti personalizzabili Velocità di trasferimento dati doppia rispetto al modello precedente, con supporto per 5 Ghz Wi-Fi

Il cuore pulsante dell’α9 III è il suo avanzato sensore, che elimina la distorsione e la latenza presenti in passato, permettendo una qualità dell’immagine eccezionale e una velocità di scatto impressionante. I fotografi potranno così catturare momenti transitori con una nitidezza e una precisione mai viste prima.

Oltre alle straordinarie capacità fotografiche, α9 III offre performance video avanzate. Video in 4K fino a 120p e l’introduzione della funzione S-Cinetone fanno della fotocamera una macchina estremamente versatile, adatta sia a sessioni fotografiche che a produzioni video di alta qualità.

Sony ha prestato grande attenzione alle esigenze di fotografi e videomaker, offrendo una macchina che combina praticità e affidabilità con una serie di funzionalità innovative. Dalla forma ergonomica dell’impugnatura ai menu funzionali durante la riproduzione, ogni aspetto è stato studiato per facilitare il lavoro dei professionisti.

Sony Alpha 9 III è pensata anche per ottimizzare il flusso di lavoro, con funzioni come il filtro per le immagini e il menu di funzione accessibile durante la riproduzione. La scalabilità del sistema è ulteriormente potenziata dall’applicazione mobile “Transfer & Tagging” e dalla “Remote Camera Tool”.

Prezzi e Disponibilità

Sony non ha ancora rivelato i prezzi ufficiali dell’α9 III, ma è lecito aspettarsi un costo in linea con le prestazioni e le innovazioni offerte, posizionandosi come un prodotto di punta per il settore professionale. Sarà possibile effettuare il pre-ordine a partire da domani 8 novembre, con disponibilità a partire da gennaio 2024.