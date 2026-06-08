Alla WWDC 2026 Apple presenta Siri con app dedicata, Dynamic Island e AI di seconda generazione. Tutte le novità di iOS 27 e watchOS 27 in un colpo solo.

Chi usa Siri da anni e ha imparato ad abbassare le aspettative troverà nella WWDC 2026 una risposta a una lista di promesse rimaste in sospeso dal 2024. Apple Intelligence di seconda generazione arriva con un’architettura profondamente rivisitata: indice semantico di Spotlight integrato nel motore di ricerca, consapevolezza dello schermo in tempo reale e comprensione del contesto personale dell’utente. Non sono semplici aggiornamenti. Apple ha costruito un sistema che alimenta funzioni a livello di sistema, capacità delle app native e una Siri completamente ridisegnata nei comportamenti e nell’interfaccia.

Perché farlo proprio ora? Le funzioni annunciate alla WWDC 2024 per iOS 18 non erano mai arrivate nei tempi promessi. Con questo rilascio Apple chiude quel debito. Mike Rockwell, vicepresidente di Siri Engineering, ha presentato la nuova versione dell’assistente con un’app dedicata e un’interfaccia che abbandona l’effetto bordo colorato in favore di un tema scuro basato su Dynamic Island. Su Mac, Siri ottiene una nuova icona monocromatica nella barra dei menu e l’integrazione diretta con Spotlight. Il cambiamento non è solo grafico.

La nuova Siri riconosce le informazioni sullo schermo senza che l’utente debba fornire contesto aggiuntivo a ogni richiesta. Riconosce i contatti. Può dividere il conto, aggiungere eventi al calendario puntando la fotocamera su un poster, e risponde a domande su contenuti visualizzati in app di terze parti come Instagram. La voce è diventata personalizzabile nel ritmo e nell’espressività, non solo nella selezione di voci preimpostate. Su iOS 27 si attiva con uno scroll verso il basso sulla Dynamic Island; su watchOS 27 arriva su Apple Watch senza bisogno di sbloccare il wearable; su Apple Vision Pro diventa una sfera fluttuante attivabile con lo sguardo. Le chat di Siri vengono sincronizzate privatamente su iCloud, secondo quanto dichiarato esplicitamente da Apple durante la presentazione.

Al lancio Siri AI sarà disponibile solo in inglese, un limite per qualsiasi mercato non anglofono. Per gli utenti italiani, e per qualsiasi mercato non anglofono, la nuova esperienza rimane inaccessibile nella versione completa fino a una data che Apple non ha ancora comunicato. Un assistente personale che non capisce la lingua dell’utente è un assistente parziale, e il vantaggio rispetto a Google Gemini, già integrato in Apple Intelligence come modello esterno, dipenderà in larga misura dalla velocità dell’espansione linguistica.

Le app di sistema raccolgono i benefici dell’infrastruttura di Apple Intelligence in modo distribuito. Safari organizza le schede per argomento in automatico durante la navigazione e introduce la funzione “Avvisami” per monitorare modifiche su pagine specifiche tramite linguaggio naturale. Mail e Calendar aggiungono suggerimenti contestuali e input in linguaggio naturale per la creazione di eventi. L’app Password aggiorna più credenziali con un tocco singolo. Messaggi usa il contesto delle conversazioni per proporre promemoria e trovare foto citate in chat. L’app Telefono integra il contesto della chiamata, mostrando numeri di conferma del volo in automatico durante una telefonata a una compagnia aerea. HomeKit Secure Video arriva al supporto 4K con descrizioni testuali delle attività dei clip generate da Apple Intelligence. Comandi Rapidi crea scorciatoie da input in linguaggio naturale.

La collaborazione con Google Gemini come modello esterno di Apple Intelligence resta l’elemento con più implicazioni. Apple mantiene il controllo dell’elaborazione locale, ma delega una parte della conoscenza del mondo a un concorrente diretto nel segmento AI. I dati del 2024 sulle quote di mercato degli assistenti vocali mostravano Siri con una base installata enorme e una soddisfazione in calo costante. Con iOS 27, Apple vuole invertire quella curva con strumenti già disponibili, non con promesse future.