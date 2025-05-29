L’ex dirigente Sony, Shuhei Yoshida, mette a confronto Game Pass di Microsoft e PlayStation Plus. La sua opinione sul “rischio” abbonamenti e l’industria.



Dopo la sua uscita da Sony a gennaio, le parole di Shuhei Yoshida assumono un peso particolare. L’ex presidente dei Worldwide Studios Sony, ruolo che ha ricoperto per undici anni (2008-2019), ha concesso un’intervista al sito Game Developer in occasione del recente Gamescom LATAM. In questa sede, ha esposto le sue acute riflessioni sulle strategie di abbonamento per videogiochi, con un’analisi delle divergenze tra Microsoft (Game Pass) e Sony (PlayStation Plus) e delle loro ripercussioni sull’industria.

L’ex dirigente ha espresso una visione critica verso la strategia di Microsoft, definendola “pericolosa” per la creatività e la sostenibilità degli sviluppatori. Ha argomentato: “Se l’unico modo per giocare è tramite abbonamento, è davvero pericoloso, perché il tipo di giochi che si possono creare sarà deciso dal proprietario dei servizi in abbonamento. È davvero, davvero rischioso perché ci devono sempre essere nuove idee innovative da sperimentare da parte di piccoli sviluppatori che creano la prossima ondata di sviluppo. Ma se sono le grandi aziende a dettare quali giochi si possono creare, non credo che questo farà progredire il settore”. A detta di Yoshida, un contesto del genere potrebbe soffocare l’esplorazione di percorsi inediti e lo sviluppo di approcci originali, soprattutto con ricadute sui team più piccoli, i quali costituiscono frequentemente l’anima del rinnovamento nel settore.

Al contrario, la visione di Sony sugli abbonamenti viene considerata da Yoshida “più sana”. Egli ha spiegato: “Credo che l’approccio di Sony agli abbonamenti sia più sano. Sai, non promettere troppo e permettere alle persone di spendere soldi per acquistare i nuovi giochi. Dopo un paio d’anni, non ci saranno molte persone disposte ad acquistare quei giochi a quel prezzo iniziale, quindi verranno aggiunti al servizio in abbonamento e ci saranno più persone disposte a provare quei prodotti in tempo per l’uscita del prossimo gioco della serie”. La formula descritta, per Yoshida, assicura protezione al valore commerciale dei titoli al debutto; nel medesimo tempo, il servizio infonde nuova vitalità ai giochi più stagionati. Ciò alimenta la curiosità costante dei fan e apre la via a un potenziale raccordo con i capitoli successivi di una stessa narrazione.

Naturalmente, la sua posizione si allinea con la politica storica di Sony, che tende a non inserire i propri titoli first-party nei servizi di abbonamento al momento del lancio. Occorre comunque precisare che Microsoft ha sottolineato in numerose occasioni di non avere alcuna intenzione di rimuovere la possibilità per i clienti di acquistare giochi separatamente da Game Pass. L’azienda di Redmond ha costantemente presentato il servizio come una via complementare per accedere ai videogiochi, non come una sostituzione totale del modello di acquisto diretto.

Dopo aver lasciato Sony, Yoshida ha condiviso altre opinioni su temi di attualità nel settore. Alcuni mesi or sono, ha evidenziato come Hermen Hulst, suo successore alla guida di PlayStation Studios, non stia imponendo agli studi proprietari lo sviluppo esclusivo di giochi concepiti come servizi live. Affermazione che suggerisce una continuità nella libertà creativa concessa ai team interni di Sony. Inoltre, più di recente, ha menzionato di aver dedicato tempo a Ghost of Yōtei prima della sua partenza da Sony, e il titolo si preannuncia persino migliore di Ghost of Tsushima. L’attesa per i giocatori terminerà presto, poiché Ghost of Yōtei è previsto in uscita il 2 ottobre. Queste ulteriori dichiarazioni offrono uno sguardo sulle dinamiche interne e sui progetti futuri che hanno caratterizzato il suo periodo in Sony e le aspettative per le prossime uscite.