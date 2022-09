Uno dei modi in cui un acquirente può evitare di mettere mano al portafoglio quando acquista un nuovo telefono è quello di optare per un modello ricondizionato. Samsung vende alcuni modelli ricondizionati anche per la sua serie di punta Galaxy S, ma ora sembra che presto potremo aspettarci di vedere nuovi modelli offerti da questa categoria di ricondizionati.

Per chi non lo sapesse, un telefono ricondizionato è fondamentalmente un dispositivo che una qualsiasi azienda revisiona e riporta a condizioni “nuove”, offrendo comunque la stessa garanzia. Il gigante tecnologico sudcoreano offre una serie di modelli attraverso quello che chiama segmento Re-Newed, che comprende la serie Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21 e anche il Galaxy S10. La disponibilità dei modelli varia a seconda delle regioni, ma di solito non si trova un modello di attuale generazione nell’elenco dei ricondizionati.

Ma le cose potrebbero presto cambiare: in una dichiarazione rilasciata a TechRadar, Samsung ha confermato l’intenzione di ampliare la gamma dei suoi smartphone ricondizionati includendo i modelli più recenti nel prossimo futuro. In altre parole, possiamo aspettarci che la serie Galaxy S22 venga presto offerta anche nella categoria dei ricondizionati. I modelli Re-Newed sono in genere più convenienti dei modelli normali, quindi dovrebbero rendere questi modelli di fascia alta interessanti per i clienti.

A differenza di un modello di seconda mano, i modelli ricondizionati/rinnovati sono in genere testati da ingegneri e vengono anche sostituiti con alcune parti nuove per renderli come nuovi. Ci sono aziende di terze parti che offrono prodotti ricondizionati a prezzi più bassi rispetto al loro MRP, ma anche brand come Apple e Samsung hanno la loro offerta.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli in merito alla nuova politica dei ricondizionati Samsung, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.