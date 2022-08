Samsung ha rilasciato l’aggiornamento con One UI 5.0 beta per alcuni utenti in Germania. La notizia ha iniziato a essere condivisa sui social media questo venerdì mattina e ricordiamo che la nuova interfaccia software di Samsung è basato su Android 13.

Secondo chi ha già avuto accesso all’aggiornamento, è in arrivo su tutti i modelli della famiglia Galaxy S22 e porta la numerazione S90xBXXU2ZHV4.

La dimensione dell’aggiornamento è di circa 2,5 GB e porta anche correzioni di sicurezza Android per il mese di agosto.

Per quanto il rilascio di One UI 5.0 sia stato ritardato di circa due settimane, la distribuzione beta dovrebbe presto raggiungere nuovi mercati. Inoltre, ci sono anche possibilità che Samsung parli del software all’evento Galaxy Unpacked di mercoledì prossimo 10 agosto.

Questo perché il produttore sudcoreano non ha ancora fatto una presentazione ufficiale con tutti i miglioramenti che dovrebbe introdurre nella sua nuovissima interfaccia proprietaria. In ogni caso, sulla base dei leak diffusi negli ultimi mesi, sappiamo che One UI 5.0 dovrebbe adottare alcuni elementi di design rispetto allo standard Android 13.

Inoltre, avremo un centro notifiche migliorato, icone delle app più grandi, riconoscimento ottico dei caratteri nell’app Galleria, animazioni più fluide e transizioni con velocità regolata.

Il rilascio pubblico di One UI 5.0 è previsto per il mese di ottobre di quest’anno, ma poiché Google potrebbe ritardare il rilascio di Android 13, è probabile che il programma di Samsung venga modificato.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli in merito allo sviluppo della One UI5.0, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.

