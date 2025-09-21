samsung one ui 9.0 avvistata nel firmware trapelato

Un leak del firmware di One UI 8.5 svela che Samsung sta già lavorando a One UI 9.0. Il prossimo aggiornamento software potrebbe basarsi su Android 17.

Samsung accelera con decisione verso la sua prossima evoluzione software. Una recente analisi condotta da SamMobile, attraverso l’esame di un firmware trapelato relativo a One UI 8.5, ha svelato una scoperta veramente interessante: l’azienda ha già avviato i lavori preparatori per One UI 9.0, la futura major release della sua interfaccia proprietaria per Android.

All’interno del codice analizzato compare esplicitamente la menzione “One UI 9”, un’indicazione inequivocabile dello stato avanzato dello sviluppo. Sebbene il firmware non offra dettagli aggiuntivi, l’ipotesi più concreta è che la nuova interfaccia avrà come fondamento il sistema operativo Android 17. In merito alla cronologia di rilascio, le prime stime della fonte suggeriscono un’attesa di circa un anno prima del debutto ufficiale per il grande pubblico. Tuttavia, è importante considerare la recente tendenza di Samsung a ridurre i tempi per la distribuzione degli aggiornamenti; questa politica potrebbe portare a un lancio di One UI 9.0 anticipato rispetto a quello di One UI 8.0, avvenuto il 15 settembre.

Un aspetto che appare con maggiore chiarezza riguarda i dispositivi destinati a inaugurare la nuova versione del software. Le previsioni indicano che i futuri smartphone pieghevoli di punta del brand, nello specifico Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, arriveranno sul mercato con One UI 9.0 preinstallata. A questo scenario si aggiunge un elemento ancora più avvincente: il progetto di Samsung, come riportato, di lanciare a livello globale il suo primo smartphone con display tri-fold. Anche questo innovativo foldable potrebbe essere equipaggiato nativamente con One UI 9.0, una decisione che consentirebbe a Samsung di affiancare una narrazione software completamente nuova al suo hardware più audace e sperimentale.

Allo stato attuale, manca una visione chiara di quali saranno gli strumenti inediti o le modifiche estetiche e funzionali che definiranno l’identità di One UI 9.0. L’integrazione di funzioni AI rimane un’opzione plausibile, data la forte spinta del settore in questa direzione, ma nessuna traccia nel firmware attuale conferma tale supposizione. È noto però che le fughe di notizie siano la normalità per Samsung, quindi potremmo aspettarci nuove sorprese a breve.