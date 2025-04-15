Personalizza il tuo Samsung Galaxy come mai prima. Good Lock è disponibile sul Google Play Store: modifica icone, temi, audio e altro senza root!

Possedere dispositivi Samsung spesso significa apprezzare funzioni distintive del brand. L’intelligenza artificiale Galaxy AI attira certamente consensi e la S Pen continua a supportare le vendite di modelli come il Galaxy S25 Ultra. Per numerosi utenti affezionati ed esperti, tuttavia, l’app Samsung Good Lock rappresenta il motivo principale della fedeltà all’ecosistema Samsung. Sperimentare le potenzialità di questa suite di personalizzazione è diventato più accessibile proprio di recente.

Samsung aveva comunicato l’intenzione a gennaio e, rispettando la promessa, ha reso disponibile Good Lock sul Play Store, in concomitanza con i piani per One UI 7. L’aggiornamento del sistema operativo sembra però incontrare qualche ritardo prima di raggiungere effettivamente gli smartphone degli utenti, come riportato da fonti del settore. Nonostante questo potenziale intoppo temporale legato a One UI 7, la disponibilità di Good Lock su una piattaforma diffusa come il Play Store costituisce comunque una notizia positiva per gli appassionati del mondo Galaxy. Good Lock si propone da tempo come la risorsa per intervenire su aspetti dell’interfaccia software di Samsung che magari non convincono appieno l’utilizzatore.

Molti utenti desiderano modificare le icone predefinite oppure preferiscono un cassetto delle app con scorrimento verticale, opzione non standard prima di One UI 7. Altri cercano funzioni avanzate, ad esempio la regolazione del volume specifica per ogni singola applicazione. Good Lock offre soluzioni per modificare aspetti come icone, cassetto app e impostazioni audio per singola app, senza necessità di permessi root, rispondendo a queste e molte altre esigenze di personalizzazione software avanzata. L’applicazione si configura come uno strumento potente per adattare l’esperienza d’uso alle proprie preferenze specifiche.

A causa della sospensione temporanea dell’aggiornamento a One UI 7, potrebbe essere necessario attendere ancora prima di poter sfruttare appieno Good Lock tramite Play Store su tutti i dispositivi Samsung. I primi riscontri indicano che solo alcuni device sembrano supportare immediatamente questa nuova modalità di distribuzione; tra questi figurano Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra con la versione beta di One UI 7 installata. Altri modelli, come il Galaxy Z Fold 6 con l’ultima versione stabile del software, potrebbero non risultare compatibili nell’immediato, suggerendo una dipendenza dall’aggiornamento software più recente o da specifiche configurazioni.

L’arrivo sul Play Store rappresenta il compimento di un percorso iniziato quasi dodici mesi fa. Nel maggio 2024, Samsung aveva annunciato l’intenzione di spostare Good Lock dalla sua esclusività sul Galaxy Store. Inizialmente, soltanto utenti in alcune regioni selezionate, come India ed Emirati Arabi Uniti, avevano beneficiato di questo accesso anticipato tramite il negozio di Google. Ora, con l’avvicinarsi del ciclo di aggiornamento di One UI 7, l’accesso tramite Play Store si sta espandendo a livello globale, una mossa vantaggiosa per la community Samsung internazionale.

Solitamente gli utenti tendono a concentrarsi su specifici moduli di Good Lock installati sui propri dispositivi Galaxy. App come Theme Park, ad esempio, permettono di sostituire facilmente le icone standard di One UI scegliendo tra i pacchetti disponibili sul Play Store. Chi non avesse familiarità con Good Lock può trovare indicazioni utili direttamente da Samsung, che ha recentemente messo in evidenza i moduli più popolari e apprezzati dalla community.