Nuove indiscrezioni Samsung ha in programma di rimuovere tutti i pulsanti fisici dagli smartphone Galaxy ad iniziare dalla serie Galaxy S25.

Samsung starebbe progettando di rimuovere i pulsanti fisici, ovvero i tasti di accensione e spegnimento e il volume, dai suoi futuri telefoni. L’adozione della misura potrebbe iniziare dai dispositivi della linea Galaxy S ed essere estesa ad altri modelli di smartphone.

Le informazioni provengono dal leaker OreXda, noto per aver anticipato le mosse dei produttori del settore mobile. Secondo il leaker, questo cambiamento dovrebbe avvenire solo tra qualche anno. Pertanto, non ci si aspetta nulla in questo senso per la serie Galaxy S23.

La voce sottolinea che le funzioni dei pulsanti di accensione e volume saranno interamente svolte dal software. Tuttavia, non sono stati rivelati ulteriori dettagli su come funzionerà efficacemente questo nuovo sistema keyless.

La voce suggerisce anche che la linea Galaxy S25 dovrebbe essere la prima ad abbandonare i pulsanti fisici. A giudicare dal consueto programma di rilascio di Samsung, il Galaxy S25 è a più di due anni dal suo eventuale debutto sul mercato.

Tuttavia, il leaker ha anche sollevato la possibilità che il Galaxy S25 senza i pulsanti sia un dispositivo esclusivo di KT Corporation, che è il secondo operatore mobile più grande della Corea del Sud, ovvero la versione globale del Galaxy S25 potrebbe avere ancora pulsanti fisici.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un presunto cambiamento di design per i dispositivi Samsung. Diversi brevetti di marchi sudcoreani descrivono da anni modelli senza pulsanti fisici. Non ci resta che attendere per vedere se il produttore adotterà effettivamente il provvedimento.

