I possessori di Samsung Galaxy segnalano uno strano errore durante il download degli aggiornamenti. La causa potrebbe essere un problema tecnico sui server.

La distribuzione dell’aggiornamento stabile One UI 8 per la serie di smartphone Galaxy S25 da parte di Samsung coincide con la segnalazione da parte di alcuni utenti di un particolare errore. Diversi possessori di dispositivi Samsung Galaxy hanno riscontrato un messaggio che indica un “limite di download giornaliero” nel tentativo di aggiornare il firmware dei loro smartphone e tablet. Il colosso tecnologico sudcoreano ha iniziato a distribuire il nuovo software, che raggiungerà progressivamente anche altri modelli idonei entro la fine dell’anno, ma questo inconveniente tecnico ha destato attenzione. La pubblicazione SammyGuru ha documentato in dettaglio la ricezione di questo anomalo messaggio di errore durante la procedura di verifica degli aggiornamenti su un Galaxy Z Fold 7.

Mentre il team della fonte cercava di installare la patch di sicurezza Android di settembre, si è imbattuto in una notifica inaspettata. Il messaggio riportava testualmente: “Impossibile scaricare l’aggiornamento: il server ha raggiunto il limite giornaliero di download. Riprova domani o aggiorna tramite Smart Switch sul tuo computer”. La stessa fonte ha poi confermato che anche altri utenti Galaxy hanno ricevuto il medesimo avviso nello stesso arco temporale, suggerendo una problema non isolato. L’analisi dei forum ufficiali mostra come la questione non sia del tutto nuova. Una ricerca approfondita all’interno del sito web della community Samsung ha permesso di trovare post passati, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si menzionava un errore simile relativo al raggiungimento del limite giornaliero di download da parte del server.

Al momento, Samsung non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo al misterioso “errore di limite giornaliero di download“. L’azienda adotta solitamente una politica di rilascio graduale per gli aggiornamenti software importanti destinati ai suoi prodotti Galaxy. Apparirebbe insolito per un produttore di questo calibro imporre un limite quantitativo al download di aggiornamenti essenziali per i propri dispositivi. Esiste la concreta possibilità che i server dedicati agli aggiornamenti di Samsung abbiano subito un problema tecnico temporaneo, il quale potrebbe aver generato questo strano errore legato a presunti limiti di download. Il problema non sembra avere una diffusione capillare, poiché non sono emerse recenti e numerose segnalazioni di un errore analogo sul sito della community aziendale.