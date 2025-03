Samsung prolunga la vita dei suoi Smart TV con 7 anni di aggiornamenti software garantiti. Una svolta importante per i consumatori e per il mercato.

Samsung cambia finalmente marcia sulla gestione degli aggiornamenti software delle sue Smart TV, rompendo con la tradizione che limitava le nuove versioni del sistema operativo Tizen solo ai modelli più recenti. Per anni, il produttore sudcoreano è stato criticato per non offrire aggiornamenti software significativi ai suoi televisori già in commercio, lasciando i clienti senza le ultime novità e miglioramenti. Ma adesso, sembra che Samsung abbia deciso di prendere una strada diversa.

La grande novità è che Samsung aggiornerà i suoi Smart TV dotati di intelligenza artificiale per un periodo di sette anni. Questo significa che i televisori delle gamme più costose del brand continueranno a ricevere aggiornamenti del sistema operativo Tizen, garantendo così un’esperienza utente sempre al passo con i tempi. I primi modelli a beneficiare di questa nuova politica sono quelli lanciati quest’anno, ma anche alcuni modelli del 2023 saranno interessati dal cambiamento.

Yong Seok-woo, responsabile della divisione TV di Samsung, ha dichiarato al The Korea Economic Daily: “Con l’aggiornamento gratuito di Tizen per sette anni applicato ai TV AI, aumenteremo il divario con le aziende cinesi in termini di quota di mercato”. La nuova strategia mira chiaramente a consolidare la posizione di Samsung nel mercato delle Smart TV, cercando di distanziare i marchi cinesi come TCL e Hisense, noti per offrire prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo.

L’iniziativa di Samsung non è solo una risposta alla concorrenza cinese, ma anche un tentativo di recuperare terreno rispetto ad altri grandi nomi del settore. LG, ad esempio, ha recentemente promesso quattro aggiornamenti importanti del sistema webOS nell’arco di cinque anni per i suoi Smart TV, inclusi alcuni modelli lanciati nel 2022. Anche Sony non è da meno, offrendo aggiornamenti continui per i suoi dispositivi con Android TV e Google TV.

Secondo le stime della società di ricerche di mercato Omdia, Samsung mantiene saldamente la leadership nel settore TV con una quota di mercato del 28,8%. Seguono LG con il 16,6% e i produttori cinesi TCL e Hisense, rispettivamente con il 12,1% e il 10,0%. Negli ultimi anni, questi marchi cinesi hanno guadagnato terreno, portando Sony al quinto posto nelle vendite globali.

Con questa nuova politica di aggiornamenti prolungati, Samsung sembra voler rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori, offrendo maggiore longevità ai propri prodotti e cercando di mantenere il dominio su un mercato in rapida evoluzione. Se possiedi una Smart TV Samsung o stai pensando di acquistarne una, potresti presto beneficiare di queste nuove politiche, godendo di un prodotto sempre aggiornato e performante per molti anni a venire.