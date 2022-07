Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato martedì 26 luglio l’intenzione del Paese di ritirarsi dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024. La notizia della proposta di separazione arriva nel mezzo di tensioni globali radicate nell’invasione dell’Ucraina da parte della nazione e dopo quasi 30 anni di cameratismo scientifico tra Russia e Stati Uniti.

“Rispetteremo tutti i nostri obblighi nei confronti dei nostri partner, ma la decisione e il ritiro da questa stazione dopo il 2024 sono stati presi”, ha dichiarato Yuri Borisov, secondo la trascrizione di un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin. Borisov è stato nominato questo mese. Per contro, la NASA prevede che le operazioni della ISS continuino fino al 2030, un obiettivo che è stato affermato dalla Casa Bianca lo scorso anno.

Se la decisione della Russia di abbandonare il laboratorio orbitante non influisce sulla tabella di marcia degli Stati Uniti, circa sei anni di attività della stazione potrebbero proseguire senza il coinvolgimento della Russia. In un certo senso, questa partenza potrebbe anche segnare la dissoluzione di un legame pacifico e di lunga data tra i due Paesi, nato in nome della scienza apolitica dopo la Guerra Fredda.

Secondo quanto riportato da Reuters, martedì in occasione di una conferenza Robyn Gatens, direttore della NASA per la ISS, ha dichiarato di non aver ancora sentito nulla di ufficiale da parte delle sue controparti russe in merito a un passo indietro nella collaborazione. Tuttavia, ha suggerito che “i russi, proprio come noi, stanno pensando a ciò che li aspetta”, secondo la CNN. “Mentre noi stiamo pianificando la transizione dopo il 2030 verso stazioni spaziali a gestione commerciale nell’orbita bassa della Terra, loro hanno un piano simile. Quindi stanno pensando anche a questa transizione”.

Nel suo incontro con Putin, Borisov ha offerto un contesto diretto. L’ex vice primo ministro russo ha detto che la sua principale speranza è che entro il 2024 la Russia inizi a costruire una propria stazione orbitale. E più in generale, Borisov ha detto di voler riorientare l’attenzione di Roscosmos sui servizi spaziali vitali per l’economia russa. Tra questi figurano le comunicazioni, la trasmissione di dati e le informazioni meteorologiche e geodetiche. Le informazioni geodetiche sono un tipo di scienza della Terra che si concentra sulla geometria del nostro pianeta.

L’agenzia russa aveva già parlato di un possibile abbandono della ISS. Le tensioni legate alla guerra della Russia con l’Ucraina hanno solo esacerbato questo desiderio.

Tra alcune minacce piuttosto bizzarre, come l’idea di far cadere la ISS sugli Stati Uniti, l’ex capo di Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha minacciato di ritirare la sua nazione dal programma ISS durante il suo recente mandato. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Rogozin ha fatto dichiarazioni puntuali come “la decisione è già stata presa, non siamo obbligati a parlarne pubblicamente”, in riferimento alla rimozione dei legami con l’hub scientifico orbitante. Rispecchiando i recenti sentimenti di Borisov, ha anche detto che “in conformità con i nostri obblighi, informeremo i nostri partner della fine del nostro lavoro sulla ISS con un anno di preavviso”.