Oppo Find X8 Pro è uno smartphone top di gamma che punta ad essere il nuovo camera phone di riferimento per il 2025, ma c’è anche tanto altro da scoprire tra funzioni IA e nuova batteria in silicio-carbonio!

Dopo ben due anni di assenza sul mercato di un top di gamma targato Oppo, ecco che arriva anche per il mercato europeo il nuovo premium phone Oppo Find X8 Pro. Il brand ritorna con un nuovo modello della serie Find, riportando sul mercato un prodotto di fascia altissima che si preannuncia essere un camera phone super carrozzato, tant’è che sfoggia la collaborazione con Hasselblad. Ma non solo, è un device che gioca anche la carta del battery phone! Scopriamo Oppo Find X8 Pro nella nostra recensione completa!

Design e display

Oppo Find X8 Pro è uno smartphone top di gamma dal touch and feel da smartphone premium, senza ombra di dubbio! Oppo ha sempre realizzato dei device molto curati sul fronte estetico e la linea Find ne è sempre stata l’ammiraglia per innovazione.

Lo smartphone è realizzato in vetro Gorilla Glass 7i, sia per la back cover che per il vetro frontale; il frame è in alluminio. Lo smartphone è inoltre certificato IP68/IP69 ed offre delle funzioni software che consentono l’utilizzo del touchscreen anche con le mani bagnate o lo smartphone coperto dall’acqua. Funzione super comoda che avevamo visto nel Realme GT7 Pro (di cui vi invitiamo a leggere/vedere la recensione).

Lo smartphone è molto bello, Oppo Find X8 Pro utilizza dei colori molto raffinati, con retro satinato e frame opaco. Ci tenevo a segnale che il retro dello smartphone è molto scivoloso quando appoggiato sugli indumenti; se lo appoggiate sulla gamba, tenderà piano piano a scivolare via. Particolarità dell’Oppo Find X8 Pro è l’adozione di uno slider fisico sul lato sinistro, per cambiare lo stato della suoneria (come su OnePlus 12R o OnePlus 12), e del Quick Button, soluzione molto simile a quella utilizzata dagli iPhone 16 di Apple, ma ve ne parlo dopo nel capitolo foto.

Display

Il display è un’ottimo pannello LTPO AMOLED da 6,78″ in risoluzione 1264 x 2780 pixels e refresh rate variabile fino a 120Hz. Ovviamente non gli mancano le certificazioni Dolby Vision e Dolby Atmos, l’HDR10+, il supporto al Widevine L1 per lo streaming in alta definizione, né tantomeno l’Ultra HDR per vedere le foto scattate in HDR direttamente in galleria.

La luminosità del display è ottima, raggiungiamo i 1600 nits di picco, con un picco locale fino a 6400 nits. Insomma, un display da top di gamma che si vede davvero bene in ogni condizione!

Esperienza d’uso e prestazioni

Oppo Find X8 Pro è il terzo smartphone più potente nelle attuali classifiche benchmark. Risultato ottenuto grazie all’ottimo MediaTek Dimensity 9400 a 3nm che garantisce prestazioni single-core e multi-core eccellenti! Ovviamente parte di questo risultato è dovuta all’ottima gestione fatta da Oppo nell’ottimizzazione della ColorOS 15 basata su Android 15.

Lo smartphone non ha il minimo rallentamento ed è fulmineo in ogni operazione, è disponibile nei tagli con 12GB o 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB o 1TB di archiviazione UFS 4.0, offrendo una buona flessibilità all’acquirente.

ColorOS 15: arriva la IA

Con la nuova ColorOS 15, Oppo ha avuto modo di implementare alcune funzioni di IA (intelligenza Artificiale) che risultano comode nell’utilizzo quotidiano dello smartphone. La funzione più interessate è sicuramente quella legata alla galleria, dove in fase di editing con un singolo tocco possiamo eliminare i riflessi nello scatto in modo efficace.

Sono presenti Cerchia a Cerca, Gemini Live e l’AI ha la possibilità di effettuare riassunti, elenchi per punti dei nostri appunti presi nell’app note.

È lui il camera phone del 2025?

Oppo Find X8 Pro ha un comparto fotografico di eccellenza in collaborazione con Hasselblad. Il modulo fotografico è composto da quattro focali e sensori differenti ma tutti da 50MP.

principale (wide): SONY LYT-800 50MP f/1.6 con OIS a 2 asse; teleobiettivo periscopico 3x: 50MP f/2.6 con OIS a 2 asse; teleobiettivo periscopico 6x: 50MP f/4.3 con OIS a 2 asse; ultra grandangolare: 50MP f/2.0 con AF.

Tutti sensori con ottiche molto luminose, tranne il teleobiettivo con zoom 6x, ma nonostante le sue proprietà “fisiche” riesce a tirare fuori scatti molto interessanti anche di sera, grazie agli algoritmi avanzati di Oppo e la collaborazione con Hasselblad.

Foto

Gli scatti sono sorprendenti, mi sono innamorato di questo smartphone dopo ogni foto che scattavo con esso. Il livello del dettaglio è molto alto e non ho riscontrato nemmeno la temperatura colore troppo calda di cui alcuni si erano lamentati, anzi, tutt’altro, la precisione nel rilevamento della corretta temperatura colore è un suo punto forte.

Tutti e quattro i sensori creano scatti eccellenti! La modalità Ritratto non l’ho mai utilizzata, mi sono affidato direttamente ai due sensori zoom, il 3x e il 6x, quando volevo scattare dei ritratti, l’effetto sfocatura e la profondità di campo che otteniamo sono ottimi!

Molto bene an che gli scatti in RAW che possiamo tirare fuori con questo smartphone, sono ricchi di dati che ci tornano molto utili per poi andare a modificare le foto in post produzione.

Concludiamo con gli scatti in notturna. Gli scatti che potete ottenere nelle ore notturne con Oppo Find X8 Pro sono di altissimo livello, nonostante ci sia un pochino di rumore digitale nelle immagini (ma è molto basso); l’accortezza è di tenere la mano ferma, soprattutto quando si scatta con i due sensori zoom.

Video

Oppo Find X8 Pro è capace di registrare video 4K 60fps con tutte e quattro le ottiche, offre all’utente una flessibilità eccellente. Grande sorpresa per l’ultrawide, che offre una qualità ottima che non troviamo negli smartphone della concorrenza, sia per dettaglio catturato sia per l’ottima stabilizzazione in fase di registrazione.

Come per il comparto fotografico, risultati sorprendenti escono fuori quando utilizziamo lo zoom 3x o 6x per registrare. Un kit fotografico così versatile apre ad un mondo di possibilità.

Quick Button

Il tasto Quick Button è integrato nel lato destro, è un tasto perfettamente a filo con la scocca e non da alcun fastidio nell’utilizzo quotidiano dello smartphone senza una custodia. Il suo scopo è quello di rendere la fase di scatto o di registrazione video più comoda, ma è davvero così?

Il tasto funziona, fa quello per cui è pensato, ma il problema è che si trova in una posizione che non è comoda né in orizzontale né in verticale e ho finito per non utilizzarlo. Quando mi sono forzato ad utilizzarlo mi sono accorto che per operazioni più “complesse”, come ad esempio aumentare lo zoom, il tasto ha una sensibilità solo discreta e spesso si finisce con fare qualcosa che non si voleva. L’aspetto positivo è che, essendo a filo scocca, se non lo volete utilizzare non vi darà nessuna fastidio.

Autonomia e ricarica

Oppo Find X8 Pro utilizza una batteria realizzata in silicio-carbonio da ben 5910 mAh, supporta la ricarica proprietaria SUPERVOOC 80W tramite cavo e alimentatore originale, oppure, potete utilizzare la ricarica rapida PD fino a 50W (con caricatore PD o PPS). Lo smartphone offre anche la ricarica wireless fino a 50W.

L’autonomia è eccezionale, sopratutto se consideriamo che l’hardware è quello di un top di gamma. Con un utilizzo normale si possono coprire i due giorni di utilizzo senza problemi, mentre nelle giornata più impegnative sarete sempre sicuri di arrivare a fine serata con ancora della batteria residua.

Considerazioni finali

Oppo Find X8 Pro arriva sul mercato italiano ad un prezzo di listino di 1199€, un prezzo da top di gamma ma che allo stesso tempo è più basso dei top di gamma di aziende concorrenti. Un prezzo secondo me più che a fuoco per un prodotto completo e che è un vero top di gamma in tutto e per tutto! Non ha nulla da invidiare alla concorrenza, anzi, ha molte caratteristiche interessanti che lo rendono unico.

E secondo voi? Ha questo Oppo Find X8 Pro tutte le carte in regola per essere un flagship che se la gioca alla pari con la concorrenza quale Samsung, Apple o Google? Fateci sapere la vostra qui sotto nel box dei commenti!

Potete acquistare Oppo Find X8 Pro dallo store Oppo, dove fino al 31 dicembre c’è una promozione lancio con la quale insieme all’acquisto dello smartphone vi omaggiano con un tablet Oppo Pad Neo e un caricatore SUPERVOOC da 33W.