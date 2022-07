Purificatore Allergy Care, sterilizza con raggi UV, CADR 450 m³/h, fino a 54㎡, filtro NanoGuard carbone attivo, 99,7% di allergeni e inquinanti PM10/2.5 e TVOC

In un mondo post pandemia, abbiamo imparato fortunatamente che la qualità della vita passa senza ombra di dubbio dall’ambiente circostante: respirare a pieni polmoni è stato per più di un anno un lusso che poche persone si sono potute permettere. Ma non sono solo gli agenti patogeni legati al covid la minaccia: respiriamo annualmente chili di polveri sottili, allergeni e residui di materiali dannosi alla salute. E non ce ne rendiamo più conto, perché la contaminazione è tutta intorno a noi. Ecco che quindi, il tema della purificazione dell’aria diventa di cruciale importanza nella casa di ogni persona: Jya risponde alla problematica con Fjord, il suo purificatore d’aria di fascia alta, superando gli standard del settore grazie alla sua più recente tecnologia di filtraggio e sensori. Fjord offre la massima esperienza e innovazione a livello mondiale e si propone come guardiano della salute dell’aria: al massimo regime purifica e ricicla circa 7499 litri di aria al minuto grazie a filtri a carboni attivi NanoGuard che assorbono particelle e COV fino a 0,1μm. Jya Fjord inoltre sterilizza con raggi UV tutti i tipi di sostanze nocive invisibili e protegge dal 99,95% di batteri, virus, pollini, formaldeide e fumo, consolidando la sua unicità al mondo come primo e unico dispositivo certificato per la cura delle allergie.

Certificazione Allergy Care

E’ notizia di fine aprile 2022 che l’ente accreditato TÜV Rheinland ha assegnato la prima certificazione al mondo per il trattamento delle allergie ai purificatori d’aria Jya Fjord. Il drastico aumento dell’inquinamento ambientale causato dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione ha reso le allergie una seria minaccia per la salute di persone di tutte le età e, attualmente, proprio nelle nuove generazioni di giovani è stata registrata una maggiore diffusione. Dal 2021 TÜV Rheinland, la più grande organizzazione al mondo per il testing e il conferimento di certificazioni, collabora con le più innovative istituzioni mediche per la comprensione dei tipi di allergeni interni ed esterni e dei meccanismi patogeni: sofisticati test delle prestazioni dei filtri per allergeni, basati su scenari della vita reale, sono stati appositamente progettati per riuscire a emettere una certificazione così particolare.

Utilizzando NanoGuard di Jya con carbone attivo, Jya Fjord filtra le particelle e assorbe TVOC fino a 0,1 μm e contribuisce notevolmente a fornire un tasso di purificazione del 99+% per i comuni allergeni chimici interni, inclusi pollini, acari della polvere e peli di animali domestici: l’efficienza di filtrazione su 3 campioni di prova mostra che tutte le particelle del filtro hanno un’efficienza frazionaria del 99,7%, gli allergeni presenti nell’aria mostrano un tasso di rimozione superiore al 99% e nell’ambiente si è ottenuto un profumo neutro con note percettibili e non invadenti.

Caratteristiche tecniche

La chiave per capire e apprezzare un prodotto del genere non sta nella scheda tecnica: l’unica lista di caratteristiche sono i benefici che Jya Fjord porta nelle nostre stanze. Jya Fjord ha un CADR di 450 m³/h e pulisce l’aria fino a 54㎡ ogni ora. Ciò significa che 7499 litri di aria vengono riciclati ogni minuto attraverso NanoGuard, il filtro con carbone attivo che trattiene le particelle e assorbe COV fino a 0,1μm. Fjord inoltre sterilizza attraverso i raggi UV tutti i tipi di sostanze nocive invisibili, proteggendo dal 99,95% di batteri, virus, pollini, formaldeide e fumo la nostra salute respiratoria. Ma cosa deve fare l’utente per poter beneficiare di questa macchina? Assolutamente nulla. Tutto inizia con il sensore iper-accurato AQI Cyber-Lighting: esso garantisce un monitoraggio in tempo reale e analizza di continuo la qualità dell’aria attraverso un rilevatore di particelle laser, uno di gas, e uno ambientale.

Jya Fjord si avvia autonomamente, grazie ai sensori nativamente integrati che regolano la velocità del motore in modo dinamico, ogni volta che un parametro di PM10/2.5 e TVOC rilevato internamente nella stanza eccede dai limiti di sicurezza.

Tutti i dati sono visualizzati sul display touch screen OLED HD con controlli touch e, attraverso luci LED dinamiche, sia lo stato sia le statistiche rilevate, vengono riassunte con una scala da eccellente a malsano da verde a rossa. Sono 5 i rilevamenti di dati sulla qualità dell’aria: PM10, PM2.5, TVOC, temperatura e umidità: la consultazione è estremamente intuitiva e può anche avvenire tramite tutti i sistemi di smart home come Apple Homekit, Google Home e Alexa.

Jya Fjord si connette alla rete tramite WiFi è inseribile in ogni scenario della routine domestica e tramite i comandi vocali è possibile sapere avviare e gestire la purificazione anche manualmente. Oltre alla modalità Auto, è infatti presente una modalità Turbo, che forza l’attivazione del motore alla massima velocità, una modalità Sleep ultra silenziosa per la notte (solo 18,8 dB in modalità di sospensione) e la classica modalità Preferita, che memorizza l’impostazione. Infine, l’efficienza di questo prodotto si misura anche con la sua versatilità: grazie alle 4 ruote omnidirezionali poste come piedini, al peso di appena 6,5 kg e alle ridotte dimensioni di 290 × 260 × 535 mm potrete utilizzare Jya Fjord in ogni stanza vogliate, semplicemente spostandolo da una stanza all’altra.

Utilizzo nel quotidiano

In questi due anni, moltissimi sono stati i prodotti che ho recensito ma nessuno si è mai presentato con una eleganza e raffinatezza come Jya Fjord. E’ bastato rimuovere i sigilli alla scatola per capire che si ha tra le mani non solo un prodotto di altissima qualità, ma soprattutto un prodotto pensato per essere immediatamente utilizzato dall’utente, nella maniera più facile possibile e a lui comprensibile. I 4 punti riassuntivi della guida rapida recitano: posiziona il prodotto ad una distanza di più di 20 cm da altri oggetti; inserisci l’alimentatore elettrico; accendi Fjord; Fjord è attivo: puoi controllare lo stato semplicemente facendo swipe sullo schermo touch. Incredibile. In fin dei conti non si tratta né di un gadget tecnologico, né di un comune elettrodomestico: la tecnologia è tutta racchiusa nel sul nucleo-sensore e l’eleganza del suo design fa sì che Fjord sia un elemento di arredo al pari di un’opera d’arte. Una volta acceso non richiede assolutamente nessun tipo di intervento: si avvia da solo quando la qualità dell’aria peggiora come per esempio se accendiamo il camino.

Grazie infine alla connessione tramite WiFi, Fjord si adatta a ogni scenario della routine domestica: nella prova, abbiamo inserito il nostro purificatore nell’ecosistema Apple Homekit. E’ stato sufficiente semplicemente inquadrare il codice Qr dall’app Casa e in un batter d’occhio Fjord è diventato non solo gestibile dal nostro iPhone, ma anche in grado di rispondere all’integrazione con i nostri scenari domestici, come una pianificazione oraria giornaliera di purificazione.

Considerazioni finali

A partire dal design di fascia alta, Jya Fjord stupisce soprattutto per la sua efficacia: il dispositivo è ottimo sotto ogni punto di vista, è efficace, è efficiente, è semplicissimo da utilizzare ed ha una dotazione di sensori avanzata. E’ anche estremamente silenzioso: i livelli di rumore di Fjord in modalità notturna sono solo 18.8dB. Jya Fjord è polifunzionale per ogni ambiente: è facilissimo da spostare grazie alle ruote omnidirezionali silenziose sulla base, che riducono ancor di più i disturbi. Ma la più importante considerazione è proprio il perfetto lavoro che svolge: sono un soggetto allergico, asmatico, ho sofferto e soffro tutt’ora di allergia a pollini, acari, peli di animali, muffa e vernici. Oramai da anni vivo ed evito il più possibile tutti quegli scenari di rischio alto. Ma anche a voler tentare di vivere in modo scrupoloso, capita sempre qualche attacco d’asma. Jya Fjord è posizionato in camera, il luogo in assoluto più importante per me: è lì dove trascorro più tempo durante la giornata, ovviamente per dormire, ed è lì che è importantissimo che la qualità dell’aria sia ottima. Fjord in automatico si è avviato poche volte, poiché ho pochissimi oggetti in camera e cerco di tenere il tutto più possibilmente sgombro pulito, ma è mia prassi avviarlo soprattutto ora che, in estate, la camera rimane chiusa di giorno fino a che non torno la sera e l’unico momento in cui posso ricambiare l’aria è poco prima di dormire.

Attenzione bene: non bisogna assolutamente confondere tra purificatori d’aria e impianti di ventilazione meccanica. Jya Fjord non serve per evitare di aprire la finestra della stanza, ma al contrario, serve proprio per purificare l’aria che viene fatta circolare in casa dopo che si sono aperte le finestre. Il ricambio d’aria è molto importante sia per la salute delle persone che della casa stessa: Fjord cattura ed elimina tutti quei contaminanti che sono entrati in casa nostra, a partire dai pollini primaverili, alle polveri sottili dei combustibili, ai residui di inquinanti che possiamo avere sui vestiti e chi più ne ha più né metta.

Non resta altro da scrivere se non il link per completare l’acquisto, direttamente sul sito del produttore.