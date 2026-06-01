FRITZ!Box 6825 è un modem + router con Wi-Fi 6 che sfrutta la rete LTE 4G fino a 300 Mbps, portatile e flessibile, anche in viaggio, con USB-C e Wi-Fi Mesh.

Dopo aver visto nel dettaglio il FRITZ!Mesh Set 1700, torniamo nuovamente nel mondo FRITZ! mettendo però da parte i ripetitori per concentrarci su un modem router davvero interessante: il FRITZ!Box 6825 4G. Parliamo di un dispositivo che sfrutta la connettività mobile 4G LTE e progettato per dare il meglio di sé non solo tra le mura domestiche, ma anche in viaggio. Infatti, si alimenta tramite un cavo USB-C e consuma in media appena 4,1 W e, se a questo aggiungiamo la tecnologia Wi-Fi Eco per ottimizzare i consumi al massimo, il risultato è un router capace di funzionare anche solo con una power bank.

È compatibile con quasi tutti gli operatori europei e, pur operando solo sulla banda dei 2,4 GHz, non si fa mancare nulla: supporta il Wi-Fi Mesh e, grazie allo standard Wi-Fi 6, tocca velocità fino a 600 Mbps. Tutto questo gli dona una grandissima flessibilità sia in viaggio che a casa, in quanto se non siete raggiunti dalla fibra o volete liberarvi dai vincoli della linea fissa, questa è una proposta da tenere assolutamente in considerazione.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 65 x 135 x 98 mm

Peso: 160 g

Potenza media assorbita: 4,1 W

Reti supportate: 4G (supporto multibanda LTE FDD), 3G

Rete Wireless: Wi-Fi 6, 2,4 GHz fino a 600 Mbit/s, Mesh

Crittografia: WPA3/WPA2

Altre funzioni Wi-Fi: Wi-Fi ospite, Wi-Fi Eco, WPS

SO: FRITZ!OS con App FRITZ!App per Android e IOS

Semplice come inserire una monetina

In pieno stile FRITZ!, l’estetica di FRITZ!Box 6825 4G è caratterizzata da due soli colori: il bianco che sovrasta la parte superiore e il 90% del prodotto, e il rosso che invece fa da veci per la base, mentre la forma è la tipica Y sottosopra. Sul fondo di quest’ultima troviamo lo spazio per inserire la Nano SIM (è questo infatti l’unico formato accettato), che si inserisce e si estrae premendo fino al click come per le microSD. Dietro invece abbiamo la porta LAN capace di 1 Gbps, il tasto connect, utile per i pairing con altri dispositivi come i ripetitori Mesh e infine la porta USB-C per l’alimentazione.

A tale fine sono già inclusi un cavo USB-C da 1,5 metri e un alimentatore da muro da 15W. Come potrete leggere più tardi questo si è però rilevato inutile nei miei test. A completare sul fronte abbiamo 5 LED, ognuno per il proprio stato e capaci di esprimere 3 colori che vanno dal verde, all’arancione per arrivare al rosso. Il tutto è immediato grazie alla legenda ed è comunque consultabile dalla pratica guida rapida o dal manuale utente inclusi.

Funzioni e uso

Nonostante il FRITZ!Box 6825 4G non sia equipaggiato con gli ultimissimi standard di connettività disponibili sul mercato, presenta comunque capacità estremamente interessanti, specialmente quando si parla di efficienza. Il suo vero punto di forza infatti – oltre a quello di essere il primo dispositivo USB-C della casa – è il consumo energetico ridottissimo, che si attesta in media sui soli 4,1 W. A fare la differenza in questo senso è anche l’implementazione della modalità Wi-Fi Eco in FRITZ!OS: questa funzione adatta intelligentemente la potenza di trasmissione in base all’effettivo fabbisogno, tenendo conto di fattori come la distanza e la quantità dei dispositivi connessi. Se la rete è a riposo o i device richiedono poca banda, il router abbassa drasticamente l’emissione del segnale, tagliando gli sprechi. É questo “l’asso nella manica” che gli permette di funzionare in piena serenità anche collegato a una normale power bank.



Parlando della porzione modem del device, troviamo la rete mobile con standard 4G LTE che gli permette di raggiungere velocità in download fino a 300 Mbps. Questi potrebbero sembrare valori “antichi” ma che nella realtà non sono per nulla scontati e, andando a consultare la media nazionale delle velocità tramite cavo, si scopre facilmente che molti operatori non solo non garantiscono tali prestazioni, ma nemmeno ci arrivano con i picchi. La tecnologia che invece permette a questo dispositivo di tenere testa alle reti cablate si chiama Carrier Aggregation e consiste nell’agganciare e combinare simultaneamente due o più bande di frequenza diverse, garantendo così non solo picchi di velocità maggiori, ma soprattutto una connessione nettamente più stabile e reattiva anche in condizioni di rete non ottimali. È facile però non accorgersi di questa funzione in quanto ci siamo abituatissimi: quasi tutti gli smartphone di fascia medio alta lo fanno già da anni e possono combinarne anche più di due, valore a cui però si ferma il nostro modem.

A distribuire poi la connessione ai nostri dispositivi ci pensano il Wi-Fi 6 e il supporto alla tecnologia Mesh. Qua si opera esclusivamente sulla banda dei 2,4 GHz e troviamo uno di quelli che potrebbe sembrare un limite del dispositivo: l’assenza della multi-banda con il 5 GHz. É però di importante porre tale scelta nel giusto contesto. Considerando che il “rubinetto” d’ingresso, ovvero la rete LTE, scarica a un massimo teorico di 300 Mbps, i 600 Mbps garantiti dal modulo Wi-Fi 6 di questo FRITZ!Box sono non solo adeguati, ma più che abbondanti per smaltire tutto il traffico senza creare alcun bottleneck. Se a questo aggiungiamo la possibilità di integrarlo in una rete Mesh per espandere il segnale in tutta la casa in modo omogeneo e senza interruzioni, ci troviamo di fronte a un pacchetto che non solo non è limitato, ma addirittura si può considerare solido e ben bilanciato.

Setup e test

Esattamente come per il FRITZ!Mesh Set 1700, ho deciso di affidarmi nuovamente alla FRITZ!App per il setup iniziale, il che ha reso la procedura una passeggiata. La sola aggiunta è stata la necessità di inserire la scheda Nano SIM, scegliere l’operatore e infine digitare il PIN per lo sblocco per iniziare a navigare.

Ho però trovato un piccolo “paletto” software che mi ha un po’ sorpreso. Avendo già collegato il Kit precedentemente citato, l’applicazione mi ha messo davanti ad un bivio, imponendomi di scegliere se mantenere la gestione diretta fra i ripetitori oppure dedicare l’app al nuovo 6825 4G. Non potendo tenerli entrambi sotto lo stesso tetto la soluzione ovviamente è che il dispositivo escluso va necessariamente gestito solo tramite la classica interfaccia web. Al fine di recensione ho comunque scelto il modem router, ma all’atto pratico penso che tenere sott’occhio i ripetitori (specialmente considerando che li ho successivamente collegati in mesh al Box stesso), sia una scelta più consona.

La cosa mi lascia un po’ basito: è vero che l’interfaccia browser è molto semplice e intuitiva, ma la limitazione sembra comunque un po’ esagerata e anche un po’ insensata. Tralasciando questo punto dalla relativa importanza, andiamo a toccare i punti chiave di ciò che ho notato utilizzando il FRITZ!Box 6825 4G in lungo e largo, dentro e fuori casa, per 3 settimane.

Meglio di uno smartphone, ma senza i drawbacks

Il primo aspetto basilare ma importantissimo, è la qualità della ricezione della linea LTE. Al fine di valutare quanto le antenne integrate (vi ricordo che non ce ne sono che sbucano fuori, il che contribuisce ad un’estetica molto elegante e minimal) facessero il loro lavoro ho fatto diversi SpeedTest utilizzando il software di Ookla, ripetendoli sul modem, il mio Galaxy S23+ e un iPhone 13, non limitandosi alla rete 4G per gli smartphone.

I risultati sono stati assolutamente soddisfacenti: il modem ha dimostrato di agganciare in modo stabile e comparabile agli altri 2 dispositivi il segnale mobile, riuscendo nella quasi totalità delle occasioni a ottenere gli stessi valori nonostante utilizzasse un tecnologia inferiore e anche meno bande. Infatti sia il Galaxy che l’iPhone riescono ad aggregare ben 5 ma, come mi è stato chiaro, questo molto spesso non è un fattore determinante a meno di vivere dove la copertura 5G è molto ben strutturata.

Copertura Wi-Fi

La scelta dell’azienda di limitarsi al 2,4 GHz è veramente azzeccata qua: da una parte si rinuncia alla velocità pura del 5 GHz, che qui risulta comunque inutile, ma dall’altra il segnale 2,4 GHz ha una capacità estremamente migliore di penetrare gli ostacoli. Il risultato è che posizionando il FRITZ!Box 6825 dove è posizionato il modem di linea fissa ho ottenuto la stessa copertura del segnale Wireless, riuscendo a raggiungere serenamente tutta la casa che consta di una superficie di circa 90 mq.

Successivamente lo ho anche connesso alla rete Mesh che avevo precedentemente messo in piedi, posizionando però il modem 4G direttamente nel garage (vedi il test a cascata). In questo caso sono stati i valori di latenza a stupirmi: solo 4 ms in più rispetto alla connessione diretta che, nel mio libro, si configurano come margine di errore.

Il test di consumo: un mostro di efficienza

Come ultimo test vediamo quello che più mi ha incuriosito e su cui secondo me l’azienda non punta abbastanza, cioè quello legato alla mobilità con Power Bank. Come batteria ho utilizzato la Zero Power di Flextail che ormai mi segue ovunque, grazie alla sua grande leggerezza, con una capacità di 10000 mAh. Posso garantire che i consumi ridotti di 4,1 W di media non solo sono marketing ma, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, sono addirittura troppi. Attaccando infatti un comune USB tester ho potuto tenere sott’occhio il consumo di corrente non che il wattaggio. Lasciando lavorare in background il Wi-Fi Eco, il FRITZ!bBox è rimasto acceso e operativo per un’intera giornata, ma non è questa la cosa più impressionante. Bensì il fatto che per farlo ha consumato, con 3 dispositivi perennemente collegati, 0,83 A di picco, che corrispondono a 4,3 W alla tensione di 5,23 V. In media, invece, ho ottenuto 0,42 A di consumo corrispondenti a 2,2 W.

Sotto i 100€ non bisogna davvero lasciarselo scappare

Dopo qualche settimana di uso quasi esclusivo, non posso che definire FRITZ!Box 6825 4G un prodotto senza fronzoli, ma non per questo “basico” che non solo svolge il suo compito esattamente come ci si aspetterebbe, ma ha anche qualche asso nella manica. Non vuole farvi cascare la mascella con specifiche esagerate o le ultime tecnologie, bensì a essere uno strumento estremamente flessibile, capace sia di adattarsi a quasi ogni situazione che ad essere estremamente affidabile.

Proprio per questo non posso che consigliarlo caldamente a chi si muove spesso o possiede una casa di villeggiatura: in quest’ultimo caso specialmente, svincolarsi da costi e limitazione contrattuali di una linea fissa – che finirebbe per essere sfruttata solo parzialmente – diventa quasi un obbligo. Uno della potenzialità maggiori del dispositivo sta infatti nella sua immediatezza: lo si infila in valigia, si arriva a destinazione, si accende dopo aver inserito la SIM (scelta accuratamente con il carrier che abbia la miglior copertura in zona) e si naviga in totale comodità. E, una volta che ha finito il suo compito, può tornare comodamente dentro un cassetto di casa dove potrà essere sfruttato in altra maniera.

Così facendo si ottiene una rete stabile per molteplici dispositivi, evitando di dover relegare il proprio smartphone a fare da “galoppino” in hotspot e degradandone la batteria. Inoltre, parliamoci chiaro: per la vita di tutti i giorni il Wi-Fi 6 integrato è più che sufficiente; se le vostre esigenze richiedono larghezze di banda superiori, l’unica alternativa reale resta comunque la connessione fissa, il che escluderebbe a priori un dispositivo di questa categoria.

In ogni caso, per l’esperienza che ne ho fatto, avrei comunque preferito un form factor ancora più compatto in quanto, sebbene entri agilmente in uno zaino o in valigia, un design quasi tascabile lo avrebbe reso perfetto da tenere accanto. Questo perché, almeno a mio parere, la vera “killer feature” del router è la sua straordinaria efficienza energetica: poterlo alimentare per giornate intere con un semplice power bank lo rende l’alleato ideale per la mobilità pura e la vita che fa ad esempio chi si sposta in treno per lunghi tragitti.

Infine, nonostante qualcuno potrebbe storcere il naso alla mancanza del 5G, devo dire di non averne sentito per nulla la mancanza. Le frequenze del 5G sono notoriamente molto più suscettibili agli ostacoli fisici, di conseguenza, nell’uso puramente indoor il divario prestazionale rispetto al vecchio ma collaudato modulo LTE diventa totalmente impercettibile. Le uniche vere differenze si notano sui valori di ping e jitter, ma tale divario è osservabile solo negli speed test: si tratta comunque di parametri che su una rete mobile rendono il gaming competitivo un’impresa pressoché impossibile a prescindere da quale tecnologia si scelga.

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