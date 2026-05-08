Il nuovo reCAPTCHA di Google richiede i Play Services 25.41.30. Chi utilizza sistemi come GrapheneOS rischia il blocco della navigazione web su Android.

Le verifiche CAPTCHA sono fastidiosi, ma allo stesso tempo possono contribuire a proteggere i siti web dai bot. Sebbene questi test siano già una vera piaga per chi naviga in internet, la situazione peggiorerà per alcuni utenti Android. Un requisito per il sistema reCAPTCHA di nuova generazione di Big G renderà molto più difficile la navigazione web per i telefoni senza Google. La scoperta arriva da una segnalazione su Reddit riguardante una pagina di supporto dedicata alla risoluzione dei problemi di verifica su smartphone, Il documento che all’apparenza potrebbe sembrare trascurabile ma che nasconde una modifica piuttosto impattante. In questo testo viene chiarito che il completamento della procedura richiede l’utilizzo di un dispositivo compatibile, il che per Android si traduce nell’obbligo di aver installato Google Play Services versione 25.41.30 o successiva.

La barriera non interviene in ogni occasione, ma si attiva nel momento preciso in cui gli algoritmi rilevano attività che etichettano come sospette. Quando questo accade, il sistema reCAPTCHA mette da parte i classici enigmi basati sul riconoscimento di immagini per esigere la scansione di un codice QR tramite lo smartphone, un metodo per dimostrare l’identità umana in modo inequivocabile. Se da un lato questa procedura blocca sul nascere i tentativi di accesso da parte di bot autonomi, dall’altro introduce una complicazione ulteriore che va ben oltre il semplice fastidio di un passaggio aggiuntivo durante la navigazione. Come riportato da PiunikaWeb, il produttore stava gettando le basi per questo sistema di verifica già dallo scorso ottobre, un dettaglio che finora era rimasto lontano della cronaca.

Il nuovo standard non disturberà minimamente la stragrande maggioranza delle persone che utilizzano uno smartphone con i servizi Google preinstallati e regolarmente aggiornati. Al contrario, la faccenda assume altri contorni per quella fetta di utenza che ha scelto di abbracciare la flessibilità di Android ma ha deciso di escludere Google per ragioni di privacy. Chi ha installato sistemi operativi alternativi e sicuri come GrapheneOS, che per propria natura non includono i Google Play Services, si troverà nell’impossibilità di superare il test reCAPTCHA nel momento in cui verrà richiesta la fase del codice QR. Se questa modalità di verifica dovesse trovare una diffusione tra i gestori di siti web, l’accesso a una parte consistente della rete potrebbe trasformarsi in un vero grattacapo per chiunque cerchi di mantenere un’esperienza d’uso indipendente.

La scelta di Google sembra orientata a blindare l’accesso ai servizi web attraverso un controllo hardware e software molto più stringente, rendendo la vita difficile non solo alle macchine ma anche a chiunque tenti di uscire dai confini dai servizi proprietari. La dipendenza dai Play Services per compiere azioni banali come la dimostrazione della propria identità su un sito di terze parti solleva dubbi sulla neutralità di questi. Invece di limitarsi a verificare che dietro uno schermo ci sia un essere umano, il nuovo reCAPTCHA sembra voler verificare che quell’essere umano utilizzi uno strumento approvato e tracciabile, restringendo di fatto il campo d’azione di chiunque non aderisca ai requisiti Google.