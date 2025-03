Realme GT 7 Pro è l’attuale flagship killer, oltre che il primo smartphone in Italia con il nuovo SoC Snapdragon 8 Elite che garantisce prestazioni da primato!

Realme GT 7 Pro è finalmente arrivato sul mercato italiano con caratteristiche da vero top di gamma e più di una promozione lancio molto interessante! Si tratta del primo smartphone ad arrivare qui in Italia con il nuovo SoC Snapdragon 8 Elite, ma ha anche una batteria mostruosamente capiente e finalmente un software fotografico degno dei top di gamma. Scopriamo insieme il nuovo realme GT 7 Pro in questa recensione completa!

Design

Il realme GT 7 Pro sfoggia una back cover color arancione denominata “Trama Mars“, con un effetto che rende lo smartphone molto interessante e differente dalla massa. Il vetro frontale è un Gorilla Glass 7i, quello posteriore un Panda Glass e, infine, il frame è realizzato in alluminio.

La presa è facilitata dalla stondatura della back cover e al vetro frontale leggermente curvo (il display è piatto), la leggera curva offre un buon grip anche senza l’utilizzo di una cover. Detto ciò, lo smartphone è un mattoncino per via del peso di 222 gr, in parte dovuto alla batteria da 6500 mAh.

Display

Realme GT 7 Pro utilizza un display ottimo. Si tratta di un LTPO AMOLED da 6,78″ in risoluzione 1264 x 2780 pixels, con refresh rate fino a 120Hz (dove serve scende ad 1Hz per risparmiare batteria), supporto al Dolby Vision e HDR10+. La luminosità massima è ottima, nell’utilizzo quotidiano non abbiamo nessun problema di visibilità, grazie anche ad un picco massimo locale di 6500 nits! L’unica cosa che segnalo è il trattamento oleofobico che ho trovato poco presente, durante la giornata è facile riempire il vetro di impronte.

Prestazioni: il primo con Snapdragon 8 Elite

Realme GT 7 Pro è il primo smartphone a debuttare sul nostro mercato con il nuovo fiammante SoC Snapdragon 8 Elite, un octa-core realizzato a 3nm che mette in campo delle prestazioni mai viste su uno smartphone, con un netto distacco dal predecessore e dalla concorrenza. Lo smartphone è disponibile con 12GB o 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB o 512GB di archiviazione UFS 4.0.

Tra le caratteristiche interessanti troviamo un nuovo e super veloce lettore delle impronte ad ultrasuoni, che funziona in tutte le condizioni! Si, anche se avete le mani bagnate o addirittura lo smartphone bagnato, non a caso è certificato IP69 e ha una funzione software che permette di distinguere le gocce d’acqua dal vostro effettivo tocco; comodissimo!

Tutta questa potenza è ampiamente sfruttabile per il gaming. Pur non essendo un gaming phone di nome, realme GT 7 Pro è un gaming phone nei fatti, garantendo prestazioni da primato grazie al supporto di un sistema di dissipazione all’avanguardia capace di sfruttare al meglio lo Snapdragon 8 Elite. Per spingere al massimo lo smartphone, possiamo abilitare la modalità GT, che spingerà il clock di GPU e CPU al massimo consumando leggermente di più. Tale modalità può essere utile anche per le fasi di video editing, dove questo smartphone non ha il minimo problema dissipando il calore adeguatamente per mantenere le prestazioni costanti.

Tutta questa potenza è gestita dalla realme UI 6 basata sul nuovo Android 15, il produttore ha dichiarato un minimo di 3 aggiornamenti software della versione di Android e 4 anni di supporto per le patch di sicurezza.

Foto e video

Nella parte posteriore del device troviamo una triade di sensori SONY: principale da 50MP f/1.8; periscopica da 48MP f/2.6 e la ultra grandangolare da 8MP f/2.2. Proprio sulla lente ultra-wide mi sarebbe piaciuto vedere un salto qualitativo rispetto il predecessore realme GT 6, poiché resta una lenta basica e sottotono in termini prestazionali rispetto gli altri due sensori.

Esperienza di scatto

In queste settimane, posso dirvi che sono stato piacevolmente soddisfatto dei risultati! Maggiormente perché si vede il grande lavoro e il salto fatto da realme, che prima non era riuscita a competere realmente con smartphone top di gamma nel mondo della fotografia. Adesso, grazie ai nuovi sensori e un software ulteriormente affinato, il realme GT 7 Pro riesce a ridurre moltissimo, se non per dire colmare, il divario che vi era con i top gamma più rinomati in questo settore.

Scattando con questo smartphone mi sono accorto del potenziale di cui è dotato, l’otturatore ha una velocità impressionante ed è capace di arrivare fino a 1/10266 s nella Snap AI, senza mostrare nessun accenno di micromosso. Nell’app fotocamera abbiamo la possibilità di abilitare la modalità Street, che cambia il modo di vedere le ottiche (mostrate in mm), rendendo lo smartphone più adatto alla fotografia di strada. Le modalità di scatto sono tantissime, tra tutte troviamo la modalità subacquea che si sposa alla perfezione con la caratteristica di immersione di questo smartphone.

Zoom 120x

Il sensore periscopico scatta bene, ma la funziona di zoom fino a 120x è più utile per utilizzare lo smartphone come se fosse un cannocchiale digitale che per effettuare una foto in questo livello di zoom.

RAW Plus

Oltre al classico file JPEG e RAW, dispone anche di un file più prestante nominato file RAW Plus, che avrà più informazioni negli scatti per poi editarle in maniera professionale. Ovviamente, tale file avrà un peso notevolmente maggiore, che si aggira attorno i 50 mb per scatto.

Video

Parlando di video, la qualità delle riprese del realme GT 7 Pro è ottima con il sensore principale e il 3x. Possiamo registrare video fino all’8K 24 fps (ma solo con la principale), oppure utilizzare il 4K 30fps o 4K 60fps ma la grandangolare sarà disponibile solo se scendiamo al 1080p. I video possono essere registrati in HDR Dolby Vision, possiamo anche utilizzare la Super Stabilizzazione in 4K 30fps. L’audio registrato dai microfoni dello smartphone è eccezionale!

Autonomia e ricezione

La connettività l’ho trovata eccezionale, con un’ottima potenza del segnale sia della rete dati che del Wi-Fi. Realmente impressionante è la velocità di connessione del Bluetooth 5.4, rispetto ad altri smartphone che utilizzo, come il Samsung S23 Ultra o il Google Pixel 9 Pro, la connessione è nettamente più veloce.

Sotto il punto di vista dell’autonomia, questo realme GT 7 Pro è un vero battery phone. La batteria da 6500 mAh mi ha permesso di arrivare a fine serata con ancora il 40% di batteria residua nonostante le più di 6 ore di schermo attivo. La ricarica è ottima, con il suo caricatore da 120W possiamo ricaricare lo smartphone dallo 0 al 100% in soli 37 minuti (0-50% in soli 15 minuti).

Considerazioni finali e prezzi

Adesso che vi svelerò il prezzo del realme GT 7 Pro capirete subito perché l’ho definito il flagship killer. Negli store come Mediaworld, Unieuro e le altre più note catene di distribuzione, a partire dal 26 novembre lo possiamo trovare in offerta, nel taglio 12/512GB, a 899,99€ rispetto i 1099,99€ di listino fino al 17 dicembre. Invece, se lo acquistiamo su Amazon nel taglio 12/256GB, il suo prezzo scenderà a 799,99€ con in omaggio il caricatore realme da 120W rispetto i 999,99€ del listino, fino al 10 dicembre.

A 799,99€ è uno smartphone dalle prestazioni complessive impareggiate, con anche l’alimentatore in omaggio diventa molto allettate. Fateci sapere cosa ne pensate voi dello smartphone e se siete interessati al suo acquisto. Il box dei commenti è a vostra disposizione!

I nostri articoli possono includere link di affiliazione: se acquistate qualcosa attraverso un nostro link, potremmo guadagnare una commissione.