La seconda metà del 2022 vedrà l’arrivo di diversi telefoni di punta alimentati dallo Snapdragon 8 Plus Gen 1. Uno di questi sarà il realme GT 2 Master Explorer Edition. Sembra che l’affidabile informatore Digital Chat Station abbia fatto trapelare le specifiche principali della prossima ammiraglia realme.

In un recente post su Weibo, l’informatore ha parlato di uno smartphone con processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 che rivaleggerà con il prossimo flagship di Redmi, che si dice sia il Redmi K50 Ultra. Quindi, con ogni probabilità, l’informatore potrebbe parlare del GT 2 Master Explorer Edition.

Digital Chat Station ha rivelato che il dispositivo sarà dotato di un pannello OLED con un design a bordi curvi e punch-hole centrale. Lo schermo avrà una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

La scocca posteriore del dispositivo sarà dotata di una fotocamera principale da 50 megapixel. Come il realme GT Neo 3, il presunto smartphone potrebbe essere disponibile nelle varianti con batteria da 4.800 mAh e 5.000 mAh. L’altro post su Weibo dell’informatore suggerisce che la variante con batteria da 4.800 mAh potrebbe supportare la ricarica rapida da 150W, mentre il modello con batteria da 5.000 mAh potrebbe supportare la ricarica rapida da 100W.

Recentemente, un telefono realme con numero di modello RMX3551 è stato individuato con un chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 su AnTuTu. Questo dispositivo dovrebbe essere lanciato in Cina come GT 2 Master Explorer Edition. Per quanto riguarda la ricarica a 100W, un caricabatterie realme da 100W con numero di modello VCBAJACH è stato recentemente avvistato presso il sito di certificazione 3C. È consigliabile attendere ulteriori notizie per saperne di più sul GT 2 Master Explorer Edition.

Restate sintonizzati sulle nostre frequenze ed appena avremo nuovi aggiornamenti in merito posteremo un nuovo articolo per tenervi informati su questo ed altro che accade nel mondo tech.