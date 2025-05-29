Basta ansia da ricarica! realme presenta i GT 7/7T con batterie da 7000 mAh e annuncia smartphone con 7500 mAh e 10000 mAh. Innovazione batteria.

L’evoluzione degli smartphone spesso procede per salti tecnologici distinti; fotocamere sempre più performanti, display fluidi, processori potenti. Ora, una nuova frontiera chiama, quella dell’autonomia energetica, e realme ha colto la sfida con un annuncio globale avvenuto a Parigi qualche giorno fa. In questa occasione, il brandha svelato al mondo i suoi GT 7 e GT 7T, entrambi equipaggiati con generose batterie da 7.000 mAh e capaci di beneficiare di una ricarica da 120W. L’azione intrapresa traccia una rotta strategica inequivocabile; il gigante cinese manifesta il proposito di fissare nuovi parametri di riferimento per l’autonomia energetica dei suoi smartphone.

L’azienda aspira a imprimere il proprio nome nell’ambito dell’innovazione legata alle batterie, con una visione strategica che richiama il successo di Oppo e vivo nel campo fotografico. Non si tratta solo di aggiungere milliampereora, ma di ridefinire l’esperienza utente attraverso una libertà energetica superiore. A sostegno di questa strategia, l’azienda ha già confermato l’arrivo di uno smartphone con una batteria da 7.500 mAh, il cui debutto avverrà prima della conclusione del 2025. Sebbene l’identità di questo telefono da 7.500 mAh rimanga per ora sconosciuta, molti indizi suggeriscono possa trattarsi del realme GT 8 Pro. Il lancio del GT 8 Pro è stato infatti confermato dal brand per l’anno in corso e si collocherebbe come l’evoluzione naturale del realme GT 7 Pro, modello che vanta specifiche di rilievo come il SoC Snapdragon 8 Elite, una ricarica da 120W e una batteria da 6.500 mAh. La progressione nelle capacità delle batterie della serie Pro appare dunque come una naturale evoluzione.

L’impegno di realme non si ferma qui e si spinge verso traguardi ancora più ambiziosi. L’azienda ha infatti rivelato ad Android Headlines piani per uno smartphone con una capiente batteria da 10.000 mAh, sebbene una finestra di lancio precisa non sia stata ancora comunicata. La visione non è solo teorica; a dimostrazione della fattibilità di tale progetto, l’azienda ha presentato all’inizio del mese un prototipo con queste caratteristiche: uno spessore di 8,5 mm e un peso di 215 grammi, misure che sfidano la percezione comune di dispositivi con batterie così grandi. La tecnologia della batteria include un anodo al 10% di silicio e permette di raggiungere una densità energetica di 887 Wh/L. Per ottenere il volume interno necessario ad alloggiare un accumulatore così grande, realme ha sviluppato una scheda madre alta soli 23,4 mm, la più compatta nel panorama Android, risultato di un notevole lavoro di miniaturizzazione.

Nell’attesa di nuove informazioni, chi desidera approfondire le performance attuali può consultare la recensione del realme GT 7, con un occhio di riguardo proprio alla durata della batteria. Il percorso intrapreso da realme indica una chiara volontà di affrontare il tema dell’autonomia con soluzioni sempre più performanti, con l’obiettivo di ridurre l’ansia da ricarica.