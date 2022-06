Questa domenica 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. E per celebrare la data, Razer ha annunciato i primi due mouse da gaming nel suo portafoglio che hanno la certificazione ecologica.

Deathadder Essential e Basilisk V3 sono i primi sul pianeta a essere certificati ECOLOGO da UL, considerato il leader mondiale nella scienza della sicurezza. Entrambe le periferiche hanno ricevuto l’approvazione UL2710, uno standard che le accredita come prodotti sostenibili.

UL ha esaminato diversi articoli che soddisfano i criteri di sostenibilità. Tra questi ci sono la restrizione all’uso di prodotti chimici – secondo le normative europee – e la biocompatibilità dermatologica per garantirne l’uso anche da parte di pelli sensibili.

L’elenco comprende anche imballaggi con materiali sostenibili, certificati FSC, privi di metalli pesanti e cloro e stampati con inchiostro di soia; produzione in luoghi impegnati in una gestione ambientale responsabile, secondo gli standard ISO 14001; accesso a riparazioni rapide, con facilità di smontaggio.

“Non c’è modo migliore per celebrare la Giornata mondiale dell’ambiente che condividere la notizia con la nostra comunità che anche i nostri mouse stanno aiutando a vincere una battaglia per l’ambiente. A differenza delle aziende che affermano semplicemente che i loro prodotti sono sostenibili, Razer va oltre e dimostra che i nostri prodotti sono veramente sostenibili. La nostra comunità può essere sicura che i loro mouse preferiti sono stati attentamente controllati da un’organizzazione scientifica di fiducia che ha esaminato un elenco completo di criteri per concederci la certificazione ECOLOGO”, Kenneth Ng, Responsabile della sostenibilità di Razer.

Razer ha inoltre rafforzato una serie di iniziative aziendali sempre in tema di sostenibilità. Uno di questi è l’investimento di 15 milioni di dollari in startup verdi. In collaborazione con Conservation International, il brand ha affermato di aver salvato più di un milione di alberi entro marzo di quest’anno. Per i prossimi anni, l’accordo prevede la conservazione di oltre 10 milioni di alberi in totale.

Un’altra applicazione è costituita da Bambooloo, un’azienda di prodotti per la cura della persona e ClearBot, che hanno contribuito alla progettazione del robot AI che pulisce gli oceani. Inoltre, c’è la campagna Sneki Snek, con una mascotte che aiuta i giocatori a salvare gli alberi.

