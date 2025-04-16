Quanti aggiornamenti Android avrà il mio smartphone? Confronta le policy dei produttori (Samsung, Pixel, Xiaomi) e scegli il meglio. Scopri di più qui!

Ti sei mai trovato a fissare il tuo smartphone, magari dopo qualche anno di onorato servizio, chiedendoti: “Ehi, amico mio, per quanto ancora riceverai quelle notifiche che ti rendono più sicuro e smart?”. Tranquillo, non sei assolutamente l’unico! È una domanda super comune, e capire come si muove il produttore del tuo telefono sugli aggiornamenti è fondamentale, sia quando devi scegliere un nuovo modello, sia per sapere cosa aspettarti dal dispositivo che hai già in tasca.

In questa chiacchierata tech, faremo un tuffo nel mondo degli aggiornamenti Android. Vedremo cosa combinano i grandi brand, che differenza c’è tra i vari tipi di update e, soprattutto, come puoi farti un’idea di quanti ne arriveranno sul tuo specifico modello.

Perché gli aggiornamenti Android sono così importanti?

Non facciamoci ingannare dalle nuove icone o dalle emoji: gli aggiornamenti sono molto più di un semplice restyling! Svolgono un ruolo assolutamente vitale nel mantenere il tuo smartphone efficiente e, soprattutto, protetto. Le minacce informatiche sono concrete e in continua evoluzione, come testimoniano i dettagliati bollettini di sicurezza Android ufficiali rilasciati ogni mese, che elencano le falle scoperte e corrette. Ecco i motivi principali per cui questi update sono fondamentali:

Sicuro come un Fort Knox (o quasi!): le patch di sicurezza sono come i guardiani del tuo telefono. Chiudono le falle, sistemano le vulnerabilità e ti proteggono da hacker, malware e accessi indesiderati ai tuoi dati. Pensaci, soprattutto se usi il telefono per pagare, fare bonifici o gestire informazioni sensibili!

le patch di sicurezza sono come i guardiani del tuo telefono. Chiudono le falle, sistemano le vulnerabilità e ti proteggono da hacker, malware e accessi indesiderati ai tuoi dati. Pensaci, soprattutto se usi il telefono per pagare, fare bonifici o gestire informazioni sensibili! Funzionale e scattante: i “major update” (le nuove versioni di Android) portano nuove funzioni, migliorano le prestazioni generali, fanno durare di più la batteria e assicurano che le tue app preferite continuino a funzionare (e che tu possa installarne di nuove). Un telefono non aggiornato, ahimè, rischia di diventare un fermacarte digitale, con app che si rifiutano di partire.

i “major update” (le nuove versioni di Android) portano nuove funzioni, migliorano le prestazioni generali, fanno durare di più la batteria e assicurano che le tue app preferite continuino a funzionare (e che tu possa installarne di nuove). Un telefono non aggiornato, ahimè, rischia di diventare un fermacarte digitale, con app che si rifiutano di partire. Sempre sul pezzo: se sei un appassionato di tecnologia, vuoi le ultime novità, giusto? Un sistema operativo aggiornato ti dà l’esperienza utente più moderna e rifinita.

È utile capire che ci sono due “gusti” principali di aggiornamenti:

Aggiornamenti del Sistema Operativo (Major Update): questi sono i pezzi grossi, le nuove versioni complete di Android (tipo passare da Android 14 ad Android 15). Portano cambiamenti visibili all’interfaccia, nuove funzioni sostanziose e miglioramenti profondi sotto il cofano. Patch di Sicurezza: sono aggiornamenti più piccoli, ma rilasciati più spesso. Il loro unico scopo è tappare le falle di sicurezza scoperte, mantenendo il tuo dispositivo protetto nel tempo.

I produttori tendono a fornire le patch di sicurezza per un periodo più lungo rispetto ai major update del sistema operativo.

2. Chi decide quanti aggiornamenti? I fattori chiave

Il numero di aggiornamenti che il tuo smartphone riceverà dipende principalmente da due cose:

Il produttore: ogni azienda (Samsung, Google, Xiaomi, ecc.) ha la sua politica. E sì, le differenze possono essere notevoli! La fascia di prezzo: di solito, i telefoni top di gamma (quelli che costano di più) ricevono più amore e supporto software più a lungo rispetto ai modelli di fascia media o bassa.

La buona notizia? Negli ultimi anni, noi utenti siamo diventati più attenti a questo aspetto, e molti produttori si sono dati una mossa per migliorare le loro promesse di aggiornamento. Evvai!

Panoramica dei produttori: chi promette cosa?

Diamo un’occhiata alle politiche di aggiornamento dei marchi più diffusi qui in Italia. Ricorda: queste sono le promesse generali, ma verifica sempre per il tuo modello specifico! Le politiche possono evolvere.

Google Pixel: mamma Google fa sul serio! A partire dai Pixel 8 e 8 Pro (e anche il Pixel 8a), garantisce ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di patch di sicurezza. Sono spesso i primi a ricevere le novità Android.

mamma Google fa sul serio! A partire dai Pixel 8 e 8 Pro (e anche il Pixel 8a), garantisce ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di patch di sicurezza. Sono spesso i primi a ricevere le novità Android. Samsung Galaxy: Samsung ha fatto passi da gigante. Dalla serie top Galaxy S24, promette anche lei 7 anni di aggiornamenti OS e di sicurezza. anche per alcuni modelli recenti della serie Galaxy A (fascia medio-alta) si parla di un supporto esteso (fino a 6 anni secondo alcune fonti, ma verifica sul sito Samsung). Per i modelli precedenti (dal 2021 circa), molti ricevono 4 major update Android/One UI e 5 anni di patch. Samsung è diventata velocissima a rilasciare gli update. Controlla la lista ufficiale sul loro sito per il tuo modello!

Samsung ha fatto passi da gigante. Dalla serie top Galaxy S24, promette anche lei 7 anni di aggiornamenti OS e di sicurezza. anche per alcuni modelli recenti della serie Galaxy A (fascia medio-alta) si parla di un supporto esteso (fino a 6 anni secondo alcune fonti, ma verifica sul sito Samsung). Per i modelli precedenti (dal 2021 circa), molti ricevono 4 major update Android/One UI e 5 anni di patch. Samsung è diventata velocissima a rilasciare gli update. Controlla la lista ufficiale sul loro sito per il tuo modello! Xiaomi, Redmi e POCO: la situazione qui è un po’ più variegata. Per i top di gamma Xiaomi recenti, la promessa è spesso di 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza. Per i Redmi o POCO, il supporto è generalmente inferiore (magari 1-3 major update). A volte, potresti ricevere aggiornamenti dell’interfaccia (come HyperOS) anche dopo la fine del supporto per la versione base di Android. Cerca le info specifiche per il tuo modello, magari consultando la lista Android Enterprise Recommended.

la situazione qui è un po’ più variegata. Per i top di gamma Xiaomi recenti, la promessa è spesso di 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza. Per i Redmi o POCO, il supporto è generalmente inferiore (magari 1-3 major update). A volte, potresti ricevere aggiornamenti dell’interfaccia (come HyperOS) anche dopo la fine del supporto per la versione base di Android. Cerca le info specifiche per il tuo modello, magari consultando la lista Android Enterprise Recommended. OnePlus: simile a Xiaomi per i modelli di punta, con 4 anni di aggiornamenti OS e 5 anni di patch. La serie Nord (fascia media) potrebbe avere un supporto più breve, a volte anche un solo major update.

simile a Xiaomi per i modelli di punta, con 4 anni di aggiornamenti OS e 5 anni di patch. La serie Nord (fascia media) potrebbe avere un supporto più breve, a volte anche un solo major update. OPPO: segue una linea simile a OnePlus e Xiaomi, promettendo fino a 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch per i suoi flagship.

segue una linea simile a OnePlus e Xiaomi, promettendo fino a 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch per i suoi flagship. HONOR: per i suoi top di gamma (come HONOR Magic6 Pro e successivi), promette fino a 4 anni di aggiornamenti Android (con MagicOS) e 5 anni di patch.

per i suoi top di gamma (come HONOR Magic6 Pro e successivi), promette fino a 4 anni di aggiornamenti Android (con MagicOS) e 5 anni di patch. Realme: essendo legata a OPPO, la politica è simile. Generalmente offre 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch per i modelli principali.

essendo legata a OPPO, la politica è simile. Generalmente offre 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch per i modelli principali. Motorola: storicamente offriva 3 major update solo sui top, e meno sugli altri. Recentemente ha annunciato una nuova politica più generosa (fino a 5 aggiornamenti Android e 5 anni di patch), ma per ora è limitata a pochissimi modelli (es. alcuni Edge recenti, ThinkPhone). I modelli economici potrebbero restare esclusi. Verifica bene per il tuo Moto!

storicamente offriva 3 major update solo sui top, e meno sugli altri. Recentemente ha annunciato una nuova politica più generosa (fino a 5 aggiornamenti Android e 5 anni di patch), ma per ora è limitata a pochissimi modelli (es. alcuni Edge recenti, ThinkPhone). I modelli economici potrebbero restare esclusi. Verifica bene per il tuo Moto! Nothing: il giovane brand promette 3 major update e 4 anni di patch per i suoi telefoni.

il giovane brand promette 3 major update e 4 anni di patch per i suoi telefoni. Sony: anche per i suoi smartphone principali, Sony offre generalmente 2 major update e fino a 4 anni di patch.

anche per i suoi smartphone principali, Sony offre generalmente 2 major update e fino a 4 anni di patch. Nokia (HMD Global): spesso con Android “pulito” (stock o Android One/Go), garantisce solitamente 2 major update. Alcuni modelli più robusti (come l’XR20) arrivano a 3 anni di Android e 4 di sicurezza. Gli smartphone Android Go (fascia bassissima) raramente ricevono major update garantiti.

spesso con Android “pulito” (stock o Android One/Go), garantisce solitamente 2 major update. Alcuni modelli più robusti (come l’XR20) arrivano a 3 anni di Android e 4 di sicurezza. Gli smartphone Android Go (fascia bassissima) raramente ricevono major update garantiti. ASUS: anche per i recenti flagship (come gli Zenfone o ROG Phone), ASUS offre generalmente 2 aggiornamenti Android, ma estende le patch di sicurezza fino a 4 anni.

anche per i recenti flagship (come gli Zenfone o ROG Phone), ASUS offre generalmente 2 aggiornamenti Android, ma estende le patch di sicurezza fino a 4 anni. Vivo: promette almeno 2 aggiornamenti Android e 3 anni di patch di sicurezza.

1. Riepilogo Aggiornamenti Android per Produttore

Major Update Patch di Sicurezza Note Google Pixel 7 anni 7 anni A partire da Pixel 8 / 8 Pro / 8a. Samsung Galaxy 7 anni (serie S24 e succ.)

4 anni (flagship 2021-2023) 7 anni (serie S24 e succ.)

5 anni (flagship 2021-2023) Supporto generalmente inferiore per fasce medie (Serie A) e basse. Xiaomi Fino a 4 anni Fino a 5 anni Riferito ai flagship recenti (Serie Xiaomi numerica). Supporto inferiore per Redmi/POCO. OnePlus Fino a 4 anni Fino a 5 anni Riferito ai flagship recenti (Serie numerica). Supporto inferiore per la serie Nord. OPPO Fino a 4 anni Fino a 5 anni Riferito ai flagship recenti (Serie Find X). HONOR Fino a 4 anni Fino a 5 anni Riferito ai flagship recenti (Serie Magic). Realme 3 anni 4 anni Riferito ai modelli principali/GT. Motorola 1-3 anni (fino a 5*) 2-4 anni (fino a 5*) *Nuova politica 5+5 anni solo per pochissimi modelli recenti selezionati (es. Edge 50 Neo, ThinkPhone 25). La maggior parte riceve meno. Nothing 3 anni 4 anni Politica attuale per Phone (1), (2), (2a). Sony 2 anni Fino a 4 anni Politica applicata anche ai modelli Xperia di punta. Nokia (HMD) 2 anni (fino a 3**) 3 anni (fino a 4**) **Supporto esteso (3 OS / 4 anni sicurezza) per alcuni modelli specifici (es. Serie XR). Modelli Android Go esclusi. ASUS 2 anni Fino a 4 anni Applicato anche a Zenfone e ROG Phone recenti. Vivo Almeno 2 anni Almeno 3 anni Politica minima garantita sui modelli recenti.

2. Android One e Android Go: due facce della medaglia Android

Giusto due parole su questi programmi Google:

Android One: lanciato nel 2014, l’idea era offrire un’esperienza Android “pura” con aggiornamenti veloci gestiti da Google, soprattutto su fasce medio-basse (Nokia e Motorola ne hanno fatto uso). Di solito, ricevevano 1 o 2 major update. Sembra un programma un po’ in declino.

lanciato nel 2014, l’idea era offrire un’esperienza Android “pura” con aggiornamenti veloci gestiti da Google, soprattutto su fasce medio-basse (Nokia e Motorola ne hanno fatto uso). Di solito, ricevevano 1 o 2 major update. Sembra un programma un po’ in declino. Android Go: introdotto nel 2017, è una versione “light” di Android per telefoni con poca RAM (tipo 1GB). Ha app Google ottimizzate. A differenza di Android One, gli aggiornamenti importanti non sono generalmente garantiti per i dispositivi Android Go.

Come scoprire quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo smartphone

Bene, abbiamo visto le linee guida generali dei vari brand. Ma ora la domanda è: come traduco queste informazioni per il mio specifico smartphone? Non temere, ci sono diversi modi per indagare e capire quanti aggiornamenti aspettarti. Prima di tutto, è utile saper controllare e aggiornare la tua versione di Android attuale dalle impostazioni, ma per avere certezze sul supporto futuro ecco i metodi più affidabili che puoi usare:

Vai alla fonte (sito web del produttore): è il posto più affidabile. Cerca la sezione supporto, software o specifiche del tuo modello. Molti produttori hanno pagine dedicate alle politiche di aggiornamento. Chiedi a Google (ma con criterio): cerca il nome esatto del tuo smartphone seguito da “aggiornamenti Android garantiti”, “politica aggiornamenti software” o “fine supporto”. Siti di tracking (con le pinze): esistono siti come “Android Update Tracker” o simili che raccolgono queste info. Utili, ma prendi i dati con le pinze, potrebbero non essere sempre ufficiali o aggiornatissimi. Dai un’occhiata nelle Impostazioni: a volte, dentro Impostazioni > Informazioni sul telefono > Versione di Android o Aggiornamenti software, potresti trovare qualche indizio sul periodo di supporto (ma non sempre).

1. Dietro le quinte: c’entrano anche i processori!

Piccola curiosità: la durata degli aggiornamenti può dipendere anche da quanto a lungo i produttori dei chip (come Qualcomm con i suoi Snapdragon o MediaTek) forniscono supporto e driver aggiornati per quel specifico processore. È un pezzo del puzzle!

2. Android vs iOS: la sfida degli aggiornamenti

Si sa, nel confronto eterno tra Android e iPhone, il supporto software è un tema caldo. Storicamente, Apple ha garantito aggiornamenti iOS per più anni (attualmente siamo sui 6 major update circa). Ma attenzione: con Google e Samsung che ora promettono 7 anni sui loro top di gamma, il divario si sta riducendo drasticamente per alcuni brand Android. Certo, Apple ha vita più facile aggiornando pochi modelli, mentre Android deve gestire una giungla di dispositivi diversi.

3. Supporto a lungo termine: una questione di sostenibilità (e di soldi!)

Sempre più persone vogliono usare lo smartphone più a lungo. Finire il supporto software significa non solo perdere nuove funzioni, ma anche rischiare problemi di sicurezza e app che non funzionano più. Questo spinge a cambiare telefono anche se l’hardware è ancora buono. Si parla di obsolescenza programmata: la fine del supporto software ti “costringe” a comprare un nuovo modello. Per fortuna, ci sono realtà più virtuose come Fairphone, che puntano su riparabilità e supporto lunghissimo (fino a 10 anni per Fairphone 5!).

Scegliere un nuovo smartphone Android con un occhio attento alle politiche di aggiornamento è davvero fondamentale per garantirsi un’esperienza sicura, moderna e soddisfacente nel tempo. Come abbiamo visto, i major update e le patch di sicurezza sono il cuore che mantiene vivo, funzionale e protetto il nostro dispositivo mobile.

Ma per far sì che il tuo fidato compagno digitale ti accompagni al meglio per anni, non bastano solo gli update promessi dal produttore. Serve anche un po’ di cura e manutenzione da parte tua! Sapere come fare backup telefono Android è importante, specialmente prima di installare un aggiornamento di sistema o semplicemente per mettere al sicuro i tuoi preziosi dati. Gli aggiornamenti, si sa, possono occupare spazio: imparare come liberare spazio su Android ti aiuterà a non trovarti mai a corto di memoria nel momento clou. A volte, per mantenere le prestazioni scattanti o risolvere piccoli intoppi post-aggiornamento, capire come svuotare cache Android può rivelarsi utile. E se nella foga della pulizia elimini qualcosa per sbaglio? Sapere come recuperare app cancellate su Android può salvarti da qualche piccolo dispiacere.

Unendo la scelta consapevole di un dispositivo con un buon supporto software a queste buone pratiche di gestione quotidiana, potrai davvero goderti il tuo smartphone Android al massimo delle sue potenzialità, mantenendolo efficiente e sicuro il più a lungo possibile.