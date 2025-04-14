Aumento di prezzo per PS5 Digital in Europa/UK. Stabili le Standard. Calo costo lettore disco PS5 dal 14 aprile. Leggi qui tutti i dettagli e i motivi.

L’economia globale attuale, con le sue sfide legate a inflazione e fluttuazioni valutarie, spinge Sony a rivedere i prezzi della sua console PlayStation 5. L’azienda ha reso note modifiche al costo suggerito in specifiche aree del mondo. Tali aggiustamenti non sono però universali; alcune regioni vedono cambiamenti solo per determinati modelli, mentre altre restano immuni da variazioni. Le zone interessate includono Europa continentale, Regno Unito, Oceania e mercati selezionati in Medio Oriente e Africa, con effetto immediato dal momento dell’annuncio.

Per i gamer europei e britannici, le attenzioni si concentrano sulla versione puramente digitale della console. Nel Regno Unito, il cartellino della PS5 Digital Edition sale di 40 sterline, per un nuovo prezzo consigliato di £429.99. Similmente, all’interno dell’eurozona, la stessa console vede un incremento di 50 euro, che porta il suo costo ufficiale a €499.99. Va sottolineato che, in queste due importanti aree geografiche, il modello di PS5 standard, quello equipaggiato con lettore di dischi Blu-ray Ultra HD, mantiene il suo prezzo originale senza subire rincari.

Al contrario, in Australia e Nuova Zelanda, la politica di prezzo adottata da Sony coinvolge l’intera gamma PS5. I consumatori australiani devono ora considerare un prezzo di AUD $829.95 per la PS5 standard con lettore disco e di AUD $749.95 per la PS5 Digital Edition. Sul suolo neozelandese, i nuovi costi si posizionano a NZD $949.95 per la versione standard e NZD $859.95 per l’edizione digitale. Sony ha inoltre menzionato aumenti per Medio Oriente e Africa, senza però specificare l’entità delle variazioni per questi mercati.

Riguardo altri elementi dell’ecosistema PlayStation, la comunicazione ufficiale afferma che la PlayStation 5 Pro, descritta come una novità recente sul mercato, non riceverà alcun aggiornamento di prezzo. Novità positive arrivano invece per chi possiede o intende acquistare il lettore disco esterno per la PS5. Dal 14 aprile, infatti, questo accessorio vede una riduzione del suo prezzo consigliato. In Europa scende a €79.99, nel Regno Unito a £69.99, in Australia a AUD $124.95 e in Nuova Zelanda a NZD $139.95. Questa decisione potrebbe rendere più appetibile l’upgrade per i possessori della Digital Edition.

La motivazione fornita da Sony per gli aumenti fa esplicito riferimento alle difficoltà del contesto economico globale. L’azienda parla di alti tassi di inflazione e di tassi di cambio instabili come fattori determinanti dietro la “difficile decisione” di ritoccare i prezzi in alcuni mercati selezionati. L’annuncio è stato veicolato attraverso un post sul blog corporate della compagnia, una scelta comunicativa diretta ma sobria. Per avere il quadro preciso della situazione nel proprio paese, Sony stessa suggerisce ai clienti di rivolgersi ai rivenditori locali, poiché i prezzi finali potrebbero differire leggermente o essere soggetti a specifiche iniziative commerciali.