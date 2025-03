Sony svela i giochi gratis di PlayStation Plus per dicembre 2024. Gioca con gli amici a It Takes Two, affronta gli alieni in Aliens: Dark Descent o esplora il mondo di Temtem.

Con l’avvicinarsi del mese di dicembre, i principali servizi in abbonamento stanno annunciando le novità in arrivo nei loro cataloghi. Sony, fedele alla tradizione, ha svelato i giochi gratuiti che saranno disponibili per gli abbonati a PS Plus a partire dal 3 dicembre.

Per il mese di dicembre 2024, spiccano tre titoli di grande interesse: il pluripremiato It Takes Two, il coinvolgente strategico Aliens: Dark Descent, e il colorato mondo online di Temtem.

It Takes Two (PS4 e PS5), vincitore di numerosi premi, offre un’esperienza unica nel suo genere, pensata esclusivamente per il gioco cooperativo. I giocatori dovranno affrontare un viaggio emozionante e bizzarro, pieno di sfide creative e stravaganti. Grazie al Pass amici, è possibile invitare un amico a unirsi gratuitamente all’avventura, rendendo questo titolo perfetto per giocare con qualcuno vicino o lontano.

Aliens: Dark Descent (PS4 e PS5) è un gioco di strategia in tempo reale che mette il giocatore al comando di un plotone di Colonial Marines, intenti a contenere una letale invasione di Xenomorfi sulla luna Lethe. Da affrontare non ci saranno solo i classici alieni della serie, ma anche nuovi orrori creati appositamente per il gioco, oltre agli agenti della spietata Weyland-Yutani Corporation. Ogni decisione sarà fondamentale per sopravvivere e completare la missione.

Temtem (PS5): per chi ama le avventure leggere e coinvolgenti, Temtem è la scelta perfetta. Questo MMORPG invita a esplorare l’incantevole arcipelago fluttuante alla ricerca di creature chiamate Temtem che possono essere catturate e addestrate per combattere contro altri allenatori, oppure è possibile godersi l’avventura con un amico in modalità co-op. Temtem offre ore di divertimento in un mondo dinamico e colorato.

Non dimenticate i giochi di novembre

Avete tempo fino al 2 dicembre per riscattare i giochi del mese di novembre, quindi affrettatevi a inserirli nella vostra libreria prima che siano sostituiti da queste nuove uscite. Con questa lineup, PlayStation Plus continua a dimostrarsi un servizio ricco di valore per gli appassionati di gaming, offrendo ogni mese titoli di qualità adatti a tutti i gusti.