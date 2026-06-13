ProtonVPN offre un piano gratuito senza limite dati, crittografia avanzata e politica no-log. Come funziona, cosa include e come installarlo velocemente.

Nel 2014 un gruppo di fisici del CERN decide di costruire un’alternativa ai servizi digitali che si finanziano vendendo i dati degli utenti. Prima arriva Proton Mail, poi nel 2017 arriva ProtonVPN. Oggi li usano oltre 100 milioni di persone, tra cui giornalisti, attivisti e chiunque voglia navigare senza lasciare tracce.

Il piano Free ha dei limiti che è utile conoscere prima di sceglierlo. Non include pubblicità e non rivende i dati degli utenti per finanziarsi.

Cos’è ProtonVPN

Proton AG ha sede a Ginevra e ha fondato due dei servizi privacy più noti al mondo. Il primo è Proton Mail, riferimento per giornalisti e professionisti della sicurezza, mentre il secondo è Proton VPN, il suo servizio VPN.

La storia parte nel maggio 2014 al CERN di Ginevra. Andy Yen, Jason Stockman e Wei Sun hanno fondato Proton AG, la cui campagna di crowdfunding ha rapidamente raccolto oltre 500.000 dollari da più di 10.000 sostenitori. Il primo prodotto è Proton Mail. ProtonVPN arriva tre anni dopo, nel maggio 2017 e dal 2020 tutto il codice è pubblico e sottoposto ad audit esterni. L’azionista di maggioranza è Proton Foundation, fondazione no-profit svizzera. La natura no-profit della governance rafforza l’idea di una missione prevalente rispetto al ritorno per gli investitori.

In pratica, una VPN instrada il traffico internet attraverso un server remoto e ne garantisce la crittografia. Il sito di destinazione vede l’IP del server, non quello del dispositivo dell’utente e il gestore della rete Wi-Fi, il provider internet, chiunque si trovi nel mezzo vede solo dati crittografati.

Proton VPN aggiunge tre garanzie a questo sistema. La sede svizzera tiene il servizio fuori dalle alleanze di sorveglianza tra governi come Five Eyes, Nine Eyes e Fourteen Eyes. Il codice è open source e consente a chiunque di verificarne il funzionamento, con una politica no-log certificata da revisori indipendenti e audit pubblicati.

Il piano gratuito non prevede limiti di traffico né pubblicità, mentre i costi vengono sostenuti dagli abbonati ai piani a pagamento. La maggior parte delle VPN gratuite funziona al contrario, finanziandosi con la raccolta e la cessione dei dati utente. ProtonVPN no e gli audit lo confermano.

Come funziona ProtonVPN

Quando ProtonVPN è attivo, il traffico internet passa attraverso uno dei server Proton prima di raggiungere la destinazione finale. Il sito visitato vede l’indirizzo IP del server, non quello reale dell’utente.

La crittografia avviene tramite diversi protocolli avanzati che includono OpenVPN, WireGuard e Stealth, tutti disponibili gratuitamente all’interno dell’app. WireGuard è l’ultimo arrivato e si distingue proprio perché unisce un’ottima velocità a un codice ottimizzato, quindi più facile da verificare.

Due funzioni attive anche nel piano Free meritano attenzione.

Kill Switch : blocca tutto il traffico internet se la connessione VPN si interrompe, impedendo che l’indirizzo IP reale venga esposto anche solo per pochi secondi.

: blocca tutto il traffico internet se la connessione VPN si interrompe, impedendo che l’indirizzo IP reale venga esposto anche solo per pochi secondi. Percorso alternativo: se la connessione viene rilevata e bloccata, Proton VPN la instrada attraverso reti di terze parti per aggirare il blocco. Utile in paesi con restrizioni internet avanzate.

Il piano gratuito di ProtonVPN: cosa include davvero

Il piano Free non impone limiti di dati mensili. Non esiste alcuna soglia da raggiungere né rallentamenti automatici dopo un certo volume, ma i limiti restano comunque definiti.

Un dispositivo alla volta. Il piano Free protegge un solo dispositivo per account. Per usare la VPN contemporaneamente su più dispositivi serve un piano a pagamento.

Il piano Free protegge un solo dispositivo per account. Per usare la VPN contemporaneamente su più dispositivi serve un piano a pagamento. Server in 10 paesi, assegnati automaticamente. I server gratuiti sono disponibili in Paesi Bassi, Giappone, Romania, Polonia, Stati Uniti e altri paesi nella selezione. Il paese non viene scelto a caso, dato che l’app seleziona il server ottimale tramite la funzione Connetti .

I server gratuiti sono disponibili in Paesi Bassi, Giappone, Romania, Polonia, Stati Uniti e altri paesi nella selezione. Il paese non viene scelto a caso, dato che l’app seleziona il server ottimale tramite la funzione . Velocità media. ProtonVPN non limita artificialmente la velocità nel piano Free, ma i server gratuiti sono condivisi. Nelle ore di punta la connessione può risultare meno efficiente rispetto ai server Plus.

ProtonVPN non limita artificialmente la velocità nel piano Free, ma i server gratuiti sono condivisi. Nelle ore di punta la connessione può risultare meno efficiente rispetto ai server Plus. Nessun accesso garantito allo streaming. Proton VPN non blocca attivamente i servizi di streaming sui server gratuiti, ma non garantisce l’accesso a Netflix, Disney+ o servizi analoghi. L’accesso garantito allo streaming è riservato ai piani a pagamento.

Crittografia, politica no-log, Kill Switch, protocolli sicuri e assenza di pubblicità sono identici ai piani a pagamento. Non esiste una versione ridotta della sicurezza per gli utenti Free.

Come installare e usare ProtonVPN

Creare un account

Vai su protonvpn.com/it/free-vpn e clicca su Accedi → Crea account → Registrati gratuitamente. La registrazione richiede solo un indirizzo email e una password. Nessuna carta di credito.

Scaricare l’app

ProtonVPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iPhone e iPad, Android TV, Apple TV e Fire TV. Sono disponibili anche estensioni browser per Chrome e Firefox. Clicca su Download nel menu principale del sito, seleziona il sistema operativo e segui le istruzioni di installazione.

Connettersi per la prima volta su desktop e mobile

I passaggi sono identici su tutte le piattaforme:

Apri l’app Proton VPN. Accedi con le credenziali del tuo account Proton. Tocca o clicca su Connetti.

L’app seleziona automaticamente il server più adatto alla posizione geografica. La connessione si stabilisce in pochi secondi. Per disconnettersi, tocca di Disconnetti.

Accedere all’account e gestire l’abbonamento

Per accedere all’account da browser, vai su account.protonvpn.com/it/login, inserisci email e password e clicca su Accedi. Da qui gestisci il piano, visualizzi i dispositivi connessi e scarichi le app.

In caso di problemi di accesso:

Clicca su Hai dimenticato la password? nella schermata di login. Inserisci l’indirizzo email dell’account Proton. Controlla la casella email perché arriva un codice. Inserisci il codice; quando ti viene chiesto “Vuoi reimpostare la password?”, clicca su Continua e inserisci la nuova password.

Se l’account è protetto da autenticazione a due fattori (2FA), il codice viene richiesto dopo la password. Il codice si trova nell’app Proton Authenticator o in qualsiasi app TOTP compatibile.

ProtonVPN su smartphone: Android e iPhone

L’app mobile è disponibile su Google Play Store e App Store di Apple. L’interfaccia è la stessa su entrambe le piattaforme e mostra una schermata principale con pulsante di connessione e mappa dei server.

Su Android, Proton VPN supporta la funzione VPN sempre attiva nelle impostazioni di sistema: mantiene la VPN in background anche dopo il riavvio del dispositivo. L’opzione si attiva da Impostazioni → Kill Switch → Impostazioni, poi tocca l’icona a ingranaggio accanto al nome dell’app e attiva la spunta su VPN sempre attiva.

Per iPhone e iPad, l’app si integra con le impostazioni VPN di iOS. La funzione VPN Sempre Attiva è abilitata di default nella sezione Impostazioni per ristabilire automaticamente e in ogni momento una connessione sicura.

Il Kill Switch è disponibile anche nel piano gratuito su entrambi i sistemi operativi e si attiva dalle impostazioni dell’app.

L’estensione ProtonVPN per Chrome

ProtonVPN offre un’estensione per Chrome che funziona come proxy per il browser e protegge il traffico generato, senza coprire quello delle altre app sul dispositivo. L’app desktop, al contrario, protegge l’intera connessione.

Per installarla:

Apri il Chrome Web Store .

. Cerca Proton VPN nella barra di ricerca.

nella barra di ricerca. Clicca su Aggiungi → Aggiungi estensione .

. Accedi con il tuo account Proton dall’icona dell’estensione.

Seleziona un server dall’elenco e clicca Connetti.

L’estensione è disponibile anche per Firefox con lo stesso procedimento da Firefox Browser Add-ons.

ProtonVPN Free vs VPN Plus: le differenze principali

La tabella seguente confronta le funzionalità dei due piani principali.

Funzioni Proton Free VPN Plus Limiti di dati Nessuno Nessuno Dispositivi contemporanei 1 10 Server disponibili 10 paesi con selezione automatica ltre 20.000 server in più di 140 paesi Scelta del paese No, la connessione è automatica Sì, la scelta è libera Velocità Media Massima con VPN Accelerator Streaming (Netflix, Disney+…) Non garantito Garantito e ottimizzato NetShield Ad-blocker No Sì Secure Core No Sì P2P / BitTorrent No Sì Kill Switch Sì Sì Politica no-log Sì Sì Open source Sì Sì Prezzi Gratuito Vedi sul sito protonvpn.com/it/pricing

Il piano Proton Unlimited aggiunge all’offerta VPN Plus l’intero pacchetto di strumenti Proton: Proton Mail, Proton Drive, Proton Pass, Proton Calendar, Proton Docs e Proton Sheets.

ProtonVPN è sicuro? Privacy e politica no-log

ProtonVPN non registra indirizzi IP, posizione geografica, siti visitati né metadati delle sessioni. La politica no-log è stata verificata da audit indipendenti condotti da società terze, con risultati disponibili pubblicamente.

Il codice di tutte le app Proton VPN è open source: chiunque può esaminarlo per verificare che il comportamento dichiarato corrisponda a quello reale. La sede Svizzera aggiunge una protezione legale perché il paese non aderisce alle alleanze di intelligence e applica una delle normative più rigorose al mondo sulla protezione dei dati.

Proton AG è raccomandata dalle Nazioni Unite come strumento per giornalisti e attivisti che operano in contesti ad alto rischio.

ProtonVPN per uso professionale

Su reti Wi-Fi pubbliche come aeroporti, hotel, stazioni e spazi di coworking il traffico non crittografato risulta esposto a chiunque condivida la stessa rete. ProtonVPN cifra la connessione prima che i dati lascino il dispositivo. L’operatore della rete vede traffico crittografato illeggibile, non le pagine visitate né i dati trasmessi. Il Kill Switch impedisce inoltre che un’interruzione improvvisa della VPN esponga la connessione.

La riservatezza delle attività professionali è il secondo fronte. La politica no-log garantisce che Proton VPN non conservi traccia delle connessioni e offre una protezione sia per il lavoratore sia per l’organizzazione in caso di richieste di accesso ai dati. Per le aziende che necessitano di gestione centralizzata, Proton offre Proton VPN for Business, un prodotto distinto rispetto ai piani consumer, con pannello di admin dedicato.

A livello di navigazione privata, ProtonVPN copre il livello di rete. DuckDuckGo, il motore di ricerca privato, copre il livello applicativo della ricerca. Duck.ai, il chatbot anonimo di DuckDuckGo, aggiunge un ulteriore strato di riservatezza per chi usa strumenti AI. I tre approcci si completano senza sovrapporsi.

Problemi comuni e come risolverli

Alcuni errori si verificano con frequenza nella configurazione iniziale.

La connessione non si stabilisce , quindi controlla che la rete locale non blocchi i protocolli VPN. Puoi passare da WireGuard a OpenVPN o Stealth nella sezione Impostazioni → Protocollo , oppure attivare la funzione Consenti percorso alternativo .

, quindi controlla che la rete locale non blocchi i protocolli VPN. Puoi passare da WireGuard a OpenVPN o Stealth nella sezione , oppure attivare la funzione . Il Kill Switch standard non blocca internet a VPN spenta perché agisce solo se la connessione cade da sola. Al contrario, la versione permanente mantiene il blocco totale anche quando scolleghi la VPN di proposito, quindi ti conviene verificare che questa opzione avanzata sia disattivata se vuoi navigare liberamente senza il tunnel attivo.

perché agisce solo se la connessione cade da sola. Al contrario, la versione permanente mantiene il blocco totale anche quando scolleghi la VPN di proposito, quindi ti conviene verificare che questa opzione avanzata sia disattivata se vuoi navigare liberamente senza il tunnel attivo. Velocità bassa sul piano Free. I server gratuiti sono condivisi tra molti utenti. Usa Connetti e lascia che l’app scelga automaticamente il server ottimale per la tua posizione geografica, senza selezionarlo manualmente.

I server gratuiti sono condivisi tra molti utenti. Usa e lascia che l’app scelga automaticamente il server ottimale per la tua posizione geografica, senza selezionarlo manualmente. Streaming non disponibile. L’accesso garantito a Netflix, Disney+ e servizi analoghi richiede il piano VPN Plus. Il piano Free non include questa funzione.

Domande frequenti

D: Come posso proteggere la mia connessione durante lo smart working? R: Installa ProtonVPN sul dispositivo di lavoro, attiva la connessione prima di accedere a strumenti aziendali e abilita il Kill Switch. Il traffico rimane crittografato anche su reti pubbliche o domestiche non sicure. D: ProtonVPN è adatto per le piccole imprese? R: I piani consumer (Free e Plus) coprono uso individuale. Per gestione centralizzata di più utenti aziendali, Proton offre Proton VPN for Business con pannello di amministrazione dedicato. D: ProtonVPN può aiutarmi ad accedere a contenuti bloccati nel mio paese? R: Sì, grazie al Consenti percorso alternativo e al protocollo Stealth, ProtonVPN aggira blocchi avanzati e offre server gratuiti in vari paesi per modificare l’indirizzo IP senza abbonamento. D: Come posso usare ProtonVPN gratuitamente su smartphone? R: Scarica l’app dal Google Play Store o dall’App Store, crea un account Proton gratuito senza carta di credito, accedi e tocca Connetti. Il piano Free non scade. D: ProtonVPN influisce sulla velocità di navigazione? R: Qualsiasi VPN introduce latenza aggiuntiva. Il piano Free usa server condivisi con velocità media. Il piano Plus include VPN Accelerator, tecnologia proprietaria che aumenta la velocità fino al 400% rispetto a una connessione VPN standard.

Stato attuale del servizio

Proton VPN è un servizio attivo con sede legale a Ginevra (Proton AG, Route de la Galaise 32), il cui piano Free è disponibile senza limiti di tempo e senza carta di credito. Il piano VPN Plus include oltre 20.000 server distribuiti in più di 140 paesi, mentre Proton Unlimited aggiunge all’offerta VPN l’intero pacchetto di strumenti Proton.

I prezzi dei piani a pagamento sono soggetti ad aggiornamenti periodici. I valori aggiornati sono disponibili su protonvpn.com/it/pricing.