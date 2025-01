Il CEO di Moon Studios prevede la fine delle esclusive console. Un futuro multipiattaforma per PlayStation, Xbox e Nintendo? L’analisi di Thomas Mahler.

Le console, che un tempo erano mondi a sé stanti, ora appaiono sempre più simili. Thomas Mahler, CEO di Moon Studios, prevede la fine dell’era delle esclusive per console, incluso per PlayStation. La sua visione si basa sui recenti cambiamenti del mercato e sull’evoluzione delle piattaforme di gioco. La direzione intrapresa da Microsoft con Xbox, secondo Mahler, rappresenta il percorso inevitabile per l’intero settore.

Moon Studios, qualche anno fa, ha scelto una strada diversa da quella proposta da Microsoft per il suo titolo “No Rest for the Wicked”. La software house desiderava un’esperienza accessibile a tutti. Il titolo doveva essere disponibile su PlayStation e Nintendo Switch. Includeva funzioni multiplayer e cross-play, elementi ritenuti fondamentali per la piena fruizione del gioco. L’azienda ha rifiutato la proposta di Microsoft, per non limitare la portata del proprio progetto.

Per spiegare il suo punto di vista, Thomas Mahler usa una metafora efficace. Immagina se alcuni DVD fossero riproducibili solo su lettori DVD di una specifica marca. Sarebbe assurdo per il mercato dei film. I produttori limiterebbero il proprio pubblico in modo controproducente. Mahler si chiede perché, allora, la stessa logica non debba valere per il mondo dei videogiochi. Le console moderne, sia PlayStation che Xbox, condividono un’architettura hardware molto simile e anche i controller sono praticamente identici.

Il mercato delle console, inoltre, sta vivendo una fase di stallo. Per rilanciare la crescita dell’intero settore, è necessario, secondo Mahler, rendere l’accesso ai contenuti più semplice. Abbassare le barriere d’ingresso, ad esempio il costo delle console, è una strategia vincente. Microsoft sta percorrendo proprio questa strada. La strategia di Xbox punta sulla maggiore accessibilità. In conclusione, il CEO di Moon Studios si dice convinto che Sony non potrà fare a meno di seguire l’esempio di Microsoft, abbandonando la politica delle esclusive. Il futuro dei videogiochi, secondo la sua visione, è multipiattaforma.

Microsoft ha già fatto passi importanti in questa direzione. Diversi titoli, prima esclusivi per Xbox, ora si trovano anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch. “Hi-Fi Rush”, “Grounded” e “Sea of Thieves” sono solo alcuni esempi. Si vocifera, tra l’altro, di un possibile approdo su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 di titoli come “Microsoft Flight Simulator” e “Halo: The Master Chief Collection”. Sarà interessante osservare se la strategia di Microsoft porterà i frutti sperati e se, come prevede Mahler, spingerà anche Sony a cambiare rotta.