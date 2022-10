Pixel 4 e Pixel 4 XL ricevono l’ultimo aggiornamento della patch di sicurezza garantita da Google.

Google sta aggiornando oggi tutti i suoi telefoni idonei con la patch di sicurezza di ottobre 2022. La nuova versione del firmware è identica per tutti i modelli e sarà identificata come “TP1A.221005.002”, ad eccezione del Pixel 6a, che riceverà il firmware “TP1A. 221005.003”.

I telefoni idonei includono Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro e come accennato, Pixel 6a, ma l’elenco dovrebbe cambiare presto. In procinto di lanciare una nuova generazione della famiglia, Pixel 4 e 4 XL potrebbero non ricevere più aggiornamenti a causa della fine del supporto triennale garantito di Google.

Lanciati il ​​15 ottobre 2019, i Pixel 4 e 4 XL sono stati introdotti in un momento in cui il produttore non era ancora abile nella politica di aggiornamento più completa, garantendo aggiornamenti solo fino a ottobre 2022. Il Pixel 6, ad esempio, sarà molto più lungo e riceverà cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Va notato che Pixel 4a è stato rilasciato solo nell’agosto 2020 e sebbene faccia parte della stessa formazione, riceverà comunque aggiornamenti fino ad agosto 2023. Questo dovrebbe essere il prossimo smartphone del brand a lasciare il supporto ufficiale di Google.

È possibile che l’azienda sorprenda gli utenti e presenti un aggiornamento inaspettato in futuro, proprio come ha fatto con Pixel 3a e 3a XL a giugno, come nel caso di aggiornamenti urgenti che interessano l’intera formazione. Di seguito, controlla tutte le correzioni di bug apportate dalla patch di sicurezza di ottobre 2022: