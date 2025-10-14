Il bug del Pixel 10 che faceva crashare le app è stato risolto da Google. Ecco come l’azienda è intervenuta e perché il problema si è verificato.

Diversi problemi hanno interessato Pixel 10 nel corso del fine settimana, quando i proprietari dei telefoni hanno iniziato a sperimentare arresti anomali casuali delle app. L’anomalia si è intensificata con il passare delle ore, al punto che gli utenti hanno trovato come unica soluzione temporanea la disinstallazione manuale dell’aggiornamento più recente di Google Play Services per poter utilizzare i loro telefoni. Dopo circa ventiquattro ore dall’inizio delle segnalazioni, Google è intervenuta con una modifica lato server che ha risolto il problema alla radice, senza richiedere ulteriori azioni da parte dei possessori dei dispositivi. La diagnosi del problema è stata accelerata grazie al contributo della community; in particolare, Artem Russakovskii ha condiviso registri di sistema molto dettagliati con l’azienda, i quali hanno permesso agli ingegneri di isolare la causa del bug.

Data la serietà e la diffusione del disservizio, la compagnia ha classificato internamente il bug con la massima priorità, ovvero come un “incidente“. La spiegazione fornita da Artem chiarisce che in Google tale termine definisce “un’interruzione imprevista o una riduzione della qualità di un servizio IT”. La classificazione ha significato l’immediata mobilitazione di più team tecnici, i quali hanno collaborato per affrontare e risolvere la criticità nel minor tempo possibile. La soluzione è arrivata sotto forma di una correzione lato server, implementata poche ore dopo la presa in carico ufficiale del problema. Inoltre, Google condurrà una revisione interna approfondita per analizzare la catena di eventi che ha permesso a un bug così impattante di superare i controlli di qualità e le fasi di test. Episodi del genere, che trasformano i telefoni Pixel in “fermacarte” e peggiorano in modo netto l’esperienza, non dovrebbero verificarsi su dispositivi di questa fascia.

Il problema, per fortuna, sembra aver interessato esclusivamente i modelli di Pixel 10 e non si è esteso ad altri smartphone, neanche a quelli di produttori diversi. Qualora alcuni utenti riscontrassero ancora la chiusura inaspettata delle app, la raccomandazione è quella di effettuare un riavvio del telefono e di assicurarsi che la build di Google Play Services sia aggiornata all’ultima versione disponibile. Questa non è la prima volta che gli utenti del mondo Android o Pixel affrontano bug di tale portata. Segnalazioni simili, infatti, sono emerse anche nel corso del 2023 e del 2021, quasi a creare una tradizione che vede ogni importante aggiornamento software dei Pixel portare con sé qualche nuovo problema. La storia recente lo conferma, poiché altri bug affliggono ancora questi smartphone. Nonostante la distribuzione di una patch, il difetto del display sfocato del Pixel 10 persiste per una parte dell’utenza. In modo analogo, la questione dei video tremolanti del Pixel 10 ha trovato una spiegazione grazie all’indagine di un utente su Reddit, il quale ha scoperto che l’origine del problema è un bug nell’API della fotocamera di Google.