Le immagini promozionali di Oura Ring 5 svelano un design rinnovato per i sensori e una batteria più capiente. Ecco tutti i dettagli sul prezzo europeo.

Le indiscrezioni riguardanti la prossima generazione di anelli smart per la salute mostrano dettagli sempre più definiti. Un report pubblicato da WinFuture mostra le immagini promozionali del wearable e chiarisce i dettagli estetici e tecnici del nuovo modello. I file emersi mostrano una scocca esterna quasi identica a quella della generazione precedente, ma introducono nuovi elementi nella parte interna e nella gestione dell’autonomia.

La finitura estetica propone una gamma cromatica assortita e i possibili acquirenti potranno scegliere tra le varianti Brushed Silver, Deep Rose, Stealth, Silver, Gold e Black. Il vero cambiamento strutturale occupa la sensoristica interna. A differenza dei componenti quasi a filo visti su Oura Ring 4, il nuovo modello presenta sensori LED caratterizzati da una leggera sporgenza con un profilo squadrato. La revisione del design porta a una scocca complessiva che il materiale marketing definisce direttamente come “l’anello intelligente più piccolo al mondo”. L’espressione suggerisce un lavoro di miniaturizzazione dei componenti interni e un alleggerimento della batteria.

L’autonomia rappresenta uno dei punto di forza di Oura Ring 5, con i dati trapelati che parlano di una durata della batteria in grado di garantire una settimana intera di utilizzo continuo. La differenza rispetto al Ring 4 risulterebbe subito percepibile, uno smart ring capace di offrire mediamente dai cinque ai sei giorni di autonomia prima di richiedere un nuovo ciclo di ricarica. Il modello precedente lasciò parzialmente insoddisfatte le aspettative degli utenti su questo fronte. Il successo del nuovo anello smart dipenderà dalla capacità reale di mantenere questa promessa di esercizio prolungato sul campo.

L’evoluzione comporta una revisione dei costi per il mercato europeo. Il prezzo della versione base si attesta a 429 euro, con un incremento di 30 euro nel confronto diretto con il listino precedente. Le informazioni commerciali relative agli USA rimangono scarse e prive di conferme al momento. L’azienda ha comunque deciso di mantenere invariata la quota per l’abbonamento mensile, confermata a 5,99 euro, una scelta che esclude un ulteriore aggravio economico fisso oltre al rincaro applicato al device.

Il settore wearable da dito vede il coinvolgimento di diversi brand, tra cui Samsung insieme ad altri produttori. I prodotti concorrenti offrono valide alternative, eppure l’offerta della compagnia mantiene una posizione di vantaggio per la maggior parte dei consumatori. L’update non chiarisce del tutto le innovazioni, mentre cresce l’attesa per nuove funzioni oltre la sola ottimizzazione della batteria.