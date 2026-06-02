Emergono le specifiche di Oppo Reno 16, Reno 16 Pro e Reno 16 FS destinati al mercato globale: batterie fino a 6.700 mAh, fotocamere da 200 MP e Android 16.

La serie di smartphone Oppo Reno 16 si prepara al debutto internazionale dopo il lancio sul mercato cinese avvenuto lo scorso 25 maggio. Le varianti globali di Oppo Reno 16, Oppo Reno 16 Pro e del modello Oppo Reno 16 FS sono state individuate all’interno dei database di diverse piattaforme di certificazione internazionali. Le indiscrezioni condivise dal leaker Sudhanshu Ambhore in collaborazione con 91Mobiles anticipano la scheda tecnica e i render dei telefoni attesi per il mercato internazionale. A livello estetico i render non mostrano grandi cambiamenti rispetto alla generazione precedente.

Oppo Reno 16 Pro si presenterà con un display AMOLED da 6,32 pollici caratterizzato da una risoluzione 1.5K, refresh rate a 144Hz e un vetro protettivo Gorilla Glass 7i. Il processore è il MediaTek Dimensity 8550, supportato da una batteria da 6.700 mAh, più capiente rispetto ai 6200 mAh del modello precedente (qui la nostra recensione) e certamente generosa ma comunque più piccola di quella da 7000 mAh della versione destinata al mercato cinese, con ricarica rapida cablata a 80W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone integra un sensore principale da 200 MP con OIS, abbinato a un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x e OIS, a un modulo ultra-wide da 50 MP e a una fotocamera anteriore da 50 MP. La scocca prevede una cornice in alluminio, altoparlanti stereo, NFC e certificazione IP69.

Oppo Reno 16 adotta il medesimo form factor del modello Pro, condividendo lo schermo AMOLED da 6,32 pollici che in questo caso si ferma a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Diverso il processore che in questo caso è lo Snapdragon 7 Gen 4. L’autonomia viene garantita da un’unità da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W. Anche in questo caso la batteria è più piccola del Reno 16 cinese. La configurazione fotografica posteriore mantiene tre moduli, con un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x e un ultra-wide da 50 MP, e sulla parte frontale trova spazio ancora una fotocamera da 50 MP.

La terza proposta della gamma prende il nome di Oppo Reno 16 FS, erede del precedente Reno 15 FS arrivato anche sul mercato italiano (qui la nostra recensione). Questo modello si distingue per dimensioni più generose con un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Le prestazioni sono gestite dal chipset MediaTek Dimensity 7300, configurato insieme a memorie RAM LPDDR5X e spazio di archiviazione basato su memorie d’archiviazione UFS 3.1. Il comparto multimediale posteriore scende a un compromesso sulla terza ottica ed unisce al sensore principale da 50 MP assistito da OIS un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x e un sensore ultra-wide da 8 MP, lasciando invariata la fotocamera frontale da 50 MP. La gestione energetica viene affidata a una batteria da 6.500 mAh compatibile con lo standard di ricarica rapida a 45W.

Tutti e tre gli smartphone arriveranno con Android 16 e interfaccia utente ColorOS 16.1. La politica di supporto ufficiale dovrebbe prevedere cinque aggiornamenti delle versioni del robottino verde e la copertura di sei anni di patch di sicurezza. In attesa del debutto sul mercato globale, vi lasciamo di seguito la nostra recensione comparativa di Reno 15 Pro e 15 FS 5G.