L’autonomia di Oppo Find X9 Pro è superiore a quella del rivale Xiaomi 17 Pro Max, nonostante entrambi abbiano la stessa batteria. Il merito è del software.

Sul terreno di scontro dell’autonomia, dove i principali brand di smartphone si misurano, Oppo schiera il suo imminente Find X9 Pro come un contendente deciso a cambiare gli equilibri nel mondo Android. Le valutazioni iniziali, emerse prima del debutto fissato per il 16 ottobre, evidenziano un paradosso tecnologico interessante: a parità di capacità della batteria, i tempi di utilizzo reali potrebbero variare sensibilmente. Il confronto diretto pone Oppo Find X9 Pro contro Xiaomi 17 Pro Max, entrambi alimentati da una batteria da 7.500 mAh, ma con esiti che favoriscono nettamente la soluzione ingegneristica di Oppo.

Le analisi condotte da Novice Evaluation forniscono una prima serie di dati quantitativi. In un test di utilizzo continuato, Find X9 Pro ha raggiunto 7 ore e 18 minuti di operatività. La performance lo colloca davanti allo Xiaomi 17 Pro Max, che ha interrotto il test a 6 ore e 49 minuti. È importante notare come anche la versione standard Oppo Find X9, con una batteria più piccola da 7.025 mAh, sia riuscita a ottenere un risultato di poco superiore a quello del concorrente, con 6 ore e 51 minuti. Il contesto di questi numeri si amplia con il dato di iQOO Z10 Turbo+, che raggiunge 7 ore e 31 minuti grazie a una batteria da 8.000 mAh, e con quello di iPhone 17 Pro Max, la cui autonomia si ferma a 5 ore e 26 minuti.

Un’ulteriore sessione di test, curata da WhyLab, non solo corrobora la tendenza ma accentua il divario. I risultati mostrano per Oppo Find X9 Pro un’autonomia di 9 ore e 30 minuti, mentre Xiaomi 17 Pro Max si ferma a 8 ore e 24 minuti, con una differenza superiore all’ora. La spiegazione di questa disparità risiede probabilmente nella sinergia tra hardware e software. Oppo ha scelto il processore Dimensity 9500 di MediaTek, mentre Xiaomi si è affidata al chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Sebbene il processore di Qualcomm sia considerato più efficiente, i dati suggeriscono che l’ottimizzazione energetica implementata da Oppo attraverso la sua interfaccia ColorOS 16 giochi un ruolo determinante. L’interpretazione trova eco nei commenti degli utenti, come riassume un post su X: “Entrambi hanno una batteria da 7.500 mAh e Xiaomi utilizza lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, più efficiente del Dimensity 9500 ma comunque inferiore in termini di prestazioni. In realtà, tutto dipende dall’ottimizzazione del software”. Benché si tratti di risultati preliminari, potenzialmente soggetti a cambiamenti con futuri aggiornamenti di HyperOS o variazioni nelle condizioni di test, la performance iniziale di Oppo si dimostra ottime.