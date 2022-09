Mentre OnePlus ha già lanciato uno smartwatch sul mercato, il suo sub-brand Nord non ha ancora annunciato uno smartwatch. Il produttore cinese ha rilasciato il primo teaser del Nord Watch sul mercato indiano, il che indica che sarà ufficializzato nei prossimi giorni nel Paese. In vista del lancio, il tipster Mukul Sharma ha fatto trapelare le principali specifiche del OnePlus Nord Watch.

Secondo Sharma, il OnePlus Nord Watch avrà un quadrante di 45,2 mm. Ospiterà un display AMOLED con una risoluzione di 368 x 448 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60H. Inoltre l’informatore ha pubblicato uno schema che rivela l’aspetto del Nord Watch.

Per quanto riguarda il fitness, il Nord Watch offrirà funzioni come 105 modalità di fitness e funzioni per la salute delle donne. Non ci sono informazioni sulle dimensioni esatte della batteria dello smartwatch Nord. Ad ogni modo, il tipster ha rivelato che può durare fino a 10 giorni una volta caricato completamente.

Secondo quanto riportato in precedenza, il Nord Watch sarà dotato di un rilevatore di SpO2, di un sensore ottico di frequenza cardiaca e di un rilevatore del sonno. Sarà dotato anche di supporto per la connettività Bluetooth 5.2 e si ipotizza che ci sarà un’app dedicata chiamata OnePlus N Health. Il Nord Watch potrebbe costare tra le 5.000 e le 8.000 rupie (circa 63 euro) e si prevede che sarà disponibile nei colori nero, bianco e oro.

Per concludere il OnePlus Nord Watch sarà probabilmente venduto in esclusiva su Amazon India e sembra che la data di lancio del Nord Watch sarà confermata nei prossimi giorni. A proposito, OnePlus lancerà l’edizione OnePlus 10R Prime Blue il 22 settembre.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.