OnePlus ha ufficialmente confermato il lancio della nuova serie OnePlus Ace 5 il mese prossimo, con l’intenzione di innovare il mercato smartphone ad alte prestazioni. La serie includerà due modelli: OnePlus Ace 5 con Snapdragon 8 Gen 3 e OnePlus Ace 5 Pro con Snapdragon 8 Elite. OnePlus promette prestazioni di altissimo livello, pronte a sfidare i principali rivali del settore.

Li Jie Louis, responsabile di OnePlus, ha dichiarato che la serie Ace 5 è pronta a stabilire nuovi standard. Ha sottolineato come il mercato smartphone di punta stia vivendo una battaglia tra titani, con ogni brand impegnato a mostrare le proprie migliori innovazioni. OnePlus non è da meno e, con i modelli Ace 5 e Ace 5 Pro, vuole alzare ulteriormente l’asticella. Li Jie ha espresso che, fin dal loro ingresso nel mercato, i dispositivi OnePlus sono stati in grado di affrontare la concorrenza con sicurezza e risultati eccellenti. Ora, con la strategia a doppio rilascio, il brand punta a conquistare nuove vette.

OnePlus ha fatto affermazioni ambiziose sulle prestazioni del OnePlus Ace 5, definendolo in anticipo di una generazione rispetto alla concorrenza. Per supportare queste dichiarazioni, sono stati condivisi i dati di un test di gioco nel mondo reale, che mostra le performance dell’Ace 5 rispetto ai principali competitor. Il test è stato condotto con Honor of Kings, uno dei giochi più popolari in Cina, a 120 FPS con impostazioni grafiche massime per un’ora.

I risultati del test di gioco sono impressionanti:

Modello Snapdragon 8 Elite del concorrente : media di 120,2 FPS , consumo energetico di 3,27W e temperatura massima di 40°C .

: media di , consumo energetico di e temperatura massima di . OnePlus Ace 5 con Snapdragon 8 Gen 3 : media di 120,4 FPS , consumo energetico di 3,57W e temperatura massima di 40,3°C .

: media di , consumo energetico di e temperatura massima di . Modello Snapdragon 8 Gen 3 del concorrente: media di 119,8 FPS, consumo energetico di 4,56W e temperatura massima di 42,1°C.

Chi conosce i benchmark delle prestazioni può facilmente capire l’impatto di questi risultati. Il OnePlus Ace 5 con Snapdragon 8 Gen 3 riesce a competere alla pari con i modelli di punta dotati dell’ultimo Snapdragon 8 Elite. Anche se Ace 5 Pro offre prestazioni ancora superiori grazie allo Snapdragon 8 Elite, il modello standard si distingue per l’equilibrio tra potenza, efficienza e controllo della temperatura. Li Jie ha commentato in modo scherzoso l’ottimizzazione del chipset Snapdragon 8 Gen 3, dichiarando che il team di ingegneri OnePlus è riuscito a portare il processore a livelli paragonabili a quelli del nuovo chip di punta.