Le prime immagini ufficiali del OnePlus 13 sono trapelate online, rivelando un design elegante e un modulo fotocamera ridisegnato. Ecco tutte le novità.

Il 2024 potrebbe aver chiuso in anticipo il ciclo delle uscite degli smartphone di punta con il lancio della serie Pixel 9 ad agosto, ma non tutto è finito per chi cerca qualcosa di nuovo. Con il nuovo chip di punta di Qualcomm all’orizzonte, stanno iniziando a trapelare dettagli sui primi dispositivi Android del 2025. Tra questi, il OnePlus 13 sta già catturando l’attenzione.

Grazie a una nuova fuga di notizie, abbiamo ottenuto un primo sguardo al design del prossimo top di gamma di OnePlus. OnLeaks ha condiviso quella che sembra essere la prima immagine ufficiale del OnePlus 13. La foto, che sta facendo il giro dei social media cinesi, mostra un telefono con un design nero elegante, un tasto alert e una cornice ridisegnata, un netto cambiamento rispetto al modulo circolare della fotocamera del OnePlus 11 di quasi due anni fa. Sul retro spicca anche il logo di Hasselblad, segno che la collaborazione tra le due aziende per la scienza del colore e la post-elaborazione continua.

Le indiscrezioni sul design sono state confermate da una seconda foto, pubblicata sempre da OnLeaks, che mostra un OnePlus 13 bianco accanto a un Oppo Find X8. Anche se l’immagine non è delle migliori – sovraesposta e sfocata – dà comunque un’idea di ciò che ci si può aspettare esteticamente. Il design del OnePlus 13 sembra seguire la linea dei modelli precedenti, quindi chi ha apprezzato l’estetica del OnePlus 11 troverà molto familiare anche questo nuovo modello. Non ci sono rivoluzioni stilistiche, ma piuttosto una raffinata evoluzione.

Non è solo il design a suscitare interesse. Il OnePlus 13 dovrebbe includere un display innovativo, in grado di operare a diverse frequenze di aggiornamento simultaneamente. Si parla anche del supporto a Qi2 per la ricarica wireless e di una configurazione fino a 24 GB di RAM, sebbene non sia ancora chiaro se questa sarà disponibile in Italia. Naturalmente, sotto la scocca ci sarà il Snapdragon 8 Elite, il prossimo processore di Qualcomm, che promette prestazioni da top di gamma.

L’attesa per vedere il OnePlus 13 non sarà lunga. Louis Lee, presidente di OnePlus Cina, ha recentemente confermato su Weibo che il lancio ufficiale dello smartphone avverrà entro la fine di ottobre. Tuttavia, per i fan italiani sarà necessario aspettare qualche mese in più per vederlo arrivare sugli scaffali, probabilmente prima del lancio della serie Samsung Galaxy S25.