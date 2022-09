OnePlus ha lanciato il OnePlus 10 Pro in Cina a gennaio di quest’anno. Il dispositivo ha debuttato sui mercati globali nel mese di marzo. All’inizio di oggi, il popolare informatore Digital Chat Station ha affermato che il brand cinese sta lavorando a un telefono di punta con il SoC Snapdragon 8 Gen 2 non ancora annunciato, che dovrebbe essere ufficializzato allo Snapdragon Tech Summit di novembre. Il dispositivo di punta non sarà altro che il OnePlus 11 Pro 5G e, secondo quanto riferito, debutterà entro la fine dell’anno.

Ora, nell’ultimo sviluppo, la pubblicazione SmartPrix in collaborazione con il noto informatore Onleaks ha condiviso dei rendering trapelati del OnePlus 11 Pro 5G. Le immagini sarebbero basate su un primo prototipo del dispositivo. Il OnePlus 11 Pro 5G presenta un’isola della fotocamera ridisegnata che ricorda molto quella del vivo X80 Pro. Ha un bordo a forma di mezza pillola che si estende dalla cornice laterale al centro del pannello posteriore. Ospita una fotocamera circolare con tre sensori e un flash LED. C’è anche un testo Hasselblad che conferma che il brand collaborerà con il leggendario produttore di fotocamere per la sua prossima ammiraglia.

I rendering hanno anche rivelato il ritorno dell’Alert Slider sul OnePlus 11 Pro 5G che mancava sugli ultimi due top di gamma dell’azienda, ovvero OnePlus 10R e OnePlus 10T con grande disappunto dei fan. Infine, è presente un punch-hole nell’angolo superiore sinistro dello schermo che ospiterà la fotocamera selfie. A parte questo, i rendering non rivelano ulteriori dettagli sullo smartphone.

Nel corso delle prossime settimane avremo sicuramente ulteriori dettagli in merito al flagship OnePlus, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.