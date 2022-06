Quest’anno OnePlus ci ha sorpreso non rilasciando una versione base della serie OnePlus 10, ma passando direttamente al OnePlus 10 Pro. Speravamo che l’azienda avrebbe rimediato con un nuovo OnePlus 10 Ultra. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto, non ci sarà nessun “Ultra”. OnePlus lancerà invece un nuovo smartphone della serie “T”, denominato OnePlus 10T 5G.

Secondo un tweet di Max Jambor, OnePlus sta lavorando a un flagship “OnePlus 10T” e sarà l’ultimo flagship del brand per quest’anno. Inoltre, nei commenti dello stesso tweet, Jambor ha risposto, infrangendo le nostre speranze, che non ci sarà alcun OnePlus 10 Ultra.

Jambor ha confermato che il OnePlus 10T è in realtà il vociferato OnePlus 10 e 10 Ultra. Molteplici fonti hanno già affermato che la lineup di OnePlus 10 include un modello “Ultra”, quindi è possibile che il OnePlus 10T 5G sia una versione rebranded dello smartphone mostrato in precedenti leak.

Se il OnePlus 10T 5G è davvero il tanto vociferato OnePlus 10 Ultra, allora possiamo aspettarci che sia dotato dell’ultimo chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm e del supporto alla ricarica rapida cablata da 150W. Potrebbe anche avere un pannello AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, una fotocamera primaria da 50 MP sul retro e una batteria da 4.800 mAh. Per non parlare delle fotocamere Hasselblad.

Lo smartphone sarà inoltre dotato di RAM LPDDR5, di memoria flash UFS 3.1 e molto probabilmente sarà realizzato in metallo e vetro. Questi sono tutte le informazioni conosciute e non abbiamo conferme ufficiali sullo smartphone da parte di OnePlus.

Restate sintonizzati sulle nostre frequenzee d appena avremo nuove informazioni in merito posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati su questo ed altro che accade nel mondo tech.

Cosa ne pensi di questo smartphone? Raccontacelo nei commenti!