La collaborazione tra TSMC e NVIDIA ha generato 10 miliardi nel Q2 2025. I chip AI spingono i ricavi e potrebbero arrivare a metà del fatturato annuo.

TSMC ha comunicato risultati finanziari che delineano una fase di espansione eccezionale, con un fatturato del secondo trimestre cresciuto del 61%. La spinta deriva principalmente dalla domanda per semiconduttori avanzati. Le proiezioni per il trimestre attuale sono altrettanto solide, con una stima di fatturato intermedio di 32,4 miliardi di dollari, che implicherebbe una crescita annua del 38%. Il successo si basa sulle soluzioni tecnologiche di processo più innovative. Le famiglie di processi produttivi avanzati hanno infatti rappresentato il 74% dei ricavi totali di TSMC nel secondo trimestre, a conferma del loro ruolo centrale per i settori dell’elettronica di consumo di fascia alta e dell’intelligenza artificiale.

L’analisi dei flussi di ricavo rivela che il calcolo ad alte prestazioni (HPC) è il settore trainante per l’azienda, poiché da solo rappresenta il 60% del fatturato totale, a fronte di un 27% attribuibile agli smartphone. All’interno del segmento HPC, l’intelligenza artificiale emerge come il catalizzatore decisivo. Le stime degli analisti taiwanesi quantificano questo impatto: del fatturato di 31,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre, un terzo, cioè circa 10 miliardi di dollari, deriva specificamente dai chip per IA. L’amministratore delegato, Wei Zhejia, ha attribuito la previsione di crescita annua del 30% direttamente alla domanda di HPC potenziata dall’intelligenza artificiale, la quale poggia sulle fondamenta tecnologiche dei processi a 3 e 5 nanometri.

La collaborazione strategica con NVIDIA si rivela fondamentale in questa dinamica. TSMC fornisce al colosso americano non solo le GPU per IA, ma anche altri componenti come i circuiti integrati specifici per applicazione (ASIC) e i controller di memoria per sistemi ad alta larghezza di banda. La partnership sta ridefinendo la gerarchia dei clienti per la fonderia taiwanese. La partnership con NVIDIA trasforma la composizione della clientela di TSMC, poiché il suo peso crescente altera l’equilibrio tradizionale a favore di Apple e determina un cambiamento nelle forze del mercato.

Le prospettive future indicano che il fenomeno è destinato a intensificarsi. Gli analisti prevedono che per l’intero 2025 le vendite di TSMC legate all’IA, guidate in modo preponderante da NVIDIA, potrebbero raggiungere la cifra di 868 miliardi di NT$, equivalenti a 29,51 miliardi di dollari. Un simile risultato rappresenterebbe un raddoppio rispetto ai 434 miliardi di NT$ dell’anno precedente. Le stime a lungo termine suggeriscono che il settore dell’intelligenza artificiale potrebbe arrivare a costituire fino alla metà del fatturato annuo complessivo dell’azienda.

La capacità di TSMC di sostenere questa domanda si basa su un vantaggio tecnologico e produttivo difficilmente eguagliabile. L’azienda opera come l’unico produttore a contratto al mondo in grado di fornire chip all’avanguardia in volumi elevati, una posizione che la rende un partner insostituibile. Le attuali GPU NVIDIA utilizzano il processo a 4 nanometri di TSMC. Questo nodo tecnologico si colloca dopo la tecnologia a 3 nanometri, impiegata da Apple, mentre la fonderia si prepara al passo successivo con l’obiettivo di avviare la produzione di massa della tecnologia a 2 nanometri quest’anno.