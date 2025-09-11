RatOn è un nuovo malware Android individuato dai ricercatori che può rubare credenziali bancarie e avviare trasferimenti di denaro automatici. Ecco i dettagli.

I ricercatori di sicurezza informatica hanno lanciato un allarme su una nuova e insidiosa variante di malware Android, soprannominata RatOn. Questo trojan bancario si distingue dalla maggior parte dei suoi simili perché, a differenza dei malware che riciclano codice esistente, sembra essere stato costruito da zero, rappresentando una minaccia nuova e particolarmente sofisticata per la sicurezza dei dispositivi mobile.

A differenza dei trojan tradizionali, spesso legati a una singola applicazione infetta, RatOn è parte di una vasta campagna che coinvolge un gran numero di app diverse, un approccio che aumenta le probabilità che il malware Android raggiunga un vasto pubblico di utenti ignari in tutto il mondo. Una volta installato su un dispositivo, conferisce agli aggressori un controllo completo, consentendo loro di compiere frodi finanziarie in maniera silenziosa e automatizzata. Uno degli aspetti più preoccupanti è la sua capacità di avviare trasferimenti automatici di denaro. Inoltre, il malware sfrutta un attacco overlay personalizzato, che gli permette di creare una schermata di login falsa così realistica da essere indistinguibile da quella di un’autentica app bancaria. In questo modo inganna le vittime inducendole a inserire le proprie credenziali, che vengono poi sottratte.

Il rapporto evidenzia ulteriori dettagli preoccupanti. Sembra infatti che il trojan possa visualizzare una schermata di blocco falsa sul dispositivo, chiedendo alla vittima un riscatto in denaro per sbloccare il telefono. Per diffondere il malware, gli hacker utilizzano nomi di dominio con contenuti a tema per adulti o terminologie ingannevoli, che fungono da ponte per l’installazione locale del software dannoso sui dispositivi. I ricercatori hanno anche scoperto che RatOn è strettamente legato a un altro ceppo di malware, noto come NFSkate, specializzato nel furto di pagamenti contactless tramite tecnologia NFC. Questa connessione suggerisce che i due malware fanno parte di un’operazione criminale di vasta portata, che combina diverse tattiche per massimizzare i profitti illeciti.

Data la crescente minaccia di questi trojan bancari evoluti, è fondamentale che gli utenti Android siano estremamente cauti. Si raccomanda di evitare l’installazione di app da fonti esterne al Google Play Store e di prestare particolare attenzione ai siti web non verificati. La prevenzione e la prudenza sono le migliori armi contro queste nuove minacce digitali.